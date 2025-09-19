search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 16:30

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάντρας όπου έγινε η έκρηξη στην Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας

19.09.2025 16:30
Untitled design (1)

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στον ιδιοκτήτη της μάντρας οικοδομικών υλικών, όπου σημειώθηκε έκρηξη φιάλης οξυγόνου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 53χρονος εργαζόμενος, που τραυματίστηκε από την έκρηξη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας εγκαύματα στο 60% προσώπου και θώρακα, ενώ έχει ακρωτηριαστεί σε άκρο του. Θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το kozanimedia, ο δεύτερος τραυματίας είναι εκτός κινδύνου και θα μεταφερθεί, επίσης, στη Θεσσαλονίκη.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ στο χώρο αναμένεται, φυσικά, και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ap110813114557-scaled-e1758290902346
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά – Θέλουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία, απαντά η Μόσχα

transplantation_metamosxefseis_dorea-organon_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Χρονιά ρεκόρ για τις μεταμοσχεύσεις το 2024: 361 συνάνθρωποι μας έλαβαν δώρα ζωής από 236 δότες

sxolika-vivlia
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

israel-gaza-345345
ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς έξοδο διαφυγής – Το Ισραήλ σφάζει και ξεριζώνει τον λαό από τη γη του

iaponia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής απόφαση στην Ιαπωνία: Κόμμα ηττήθηκε στις εκλογές και ανακοίνωσε ηγέτη… AI – Θα έχει τη μορφή πιγκουίνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:32
ap110813114557-scaled-e1758290902346
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά – Θέλουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία, απαντά η Μόσχα

transplantation_metamosxefseis_dorea-organon_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Χρονιά ρεκόρ για τις μεταμοσχεύσεις το 2024: 361 συνάνθρωποι μας έλαβαν δώρα ζωής από 236 δότες

sxolika-vivlia
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

1 / 3