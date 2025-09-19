Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στον ιδιοκτήτη της μάντρας οικοδομικών υλικών, όπου σημειώθηκε έκρηξη φιάλης οξυγόνου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 53χρονος εργαζόμενος, που τραυματίστηκε από την έκρηξη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας εγκαύματα στο 60% προσώπου και θώρακα, ενώ έχει ακρωτηριαστεί σε άκρο του. Θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το kozanimedia, ο δεύτερος τραυματίας είναι εκτός κινδύνου και θα μεταφερθεί, επίσης, στη Θεσσαλονίκη.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ στο χώρο αναμένεται, φυσικά, και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας.

