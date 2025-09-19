search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 15:48

Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο

19.09.2025 15:48
river-west-new

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβε ειδοποίηση για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροιφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεσο Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας στο River West. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ, αλλά και δυνάμεις από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο, οι Αρχές εκκένωσαν άμεσα τo River West.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τη διαφθορά σε όλες τις υπηρεσίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης μου είπε πως έχει δει τη σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής της ΝΔ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟ1
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση του πρόεδρου του ΙΣΑ με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης – Στόχος μια στρατηγική συμμαχία στην υγεία

ap110813114557-scaled-e1758290902346
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά – Θέλουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία, απαντά η Μόσχα

transplantation_metamosxefseis_dorea-organon_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Χρονιά ρεκόρ για τις μεταμοσχεύσεις το 2024: 361 συνάνθρωποι μας έλαβαν δώρα ζωής από 236 δότες

sxolika-vivlia
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 17:35
routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης μου είπε πως έχει δει τη σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής της ΝΔ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΟ1
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση του πρόεδρου του ΙΣΑ με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης – Στόχος μια στρατηγική συμμαχία στην υγεία

ap110813114557-scaled-e1758290902346
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά – Θέλουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία, απαντά η Μόσχα

1 / 3