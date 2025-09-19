Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβε ειδοποίηση για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροιφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεσο Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας στο River West. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ, αλλά και δυνάμεις από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο, οι Αρχές εκκένωσαν άμεσα τo River West.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Κοζάνη: Δύο τραυματίες από μεγάλη έκρηξη σε μάντρα – Ακρωτηριάστηκε σε χέρι και πόδι ο ένας

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τη διαφθορά σε όλες τις υπηρεσίες