Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τη διαφθορά σε όλες τις υπηρεσίες

Την ώρα που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολεί την κεντρική πολιτική σκηνή, οι αποκαλύψεις για την έκταση της διαφθοράς σε όλες τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες της Κρήτης – είναι συνεχείς. Χιλιάδες οι ψευδείς δηλώσεις, τα ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια, οι φοιτητές που δηλώνονταν ως αγρότες κλπ, κλπ.

Οπως διαβάζουμε στο neakriti.gr κανενός το αυτί δεν ίδρωσε από την εκρηκτική αύξηση μέσα σε πέντε χρόνια – απο το 19 έως το 2024 – των αιγοπροβάτων σε 7.800.000.

Η ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι βαρύτατη, όσο κι αν ορισμένοι επιχειρούν να πετάξουν την «μπάλα στην εξέδρα».

Χωρίς την υπογραφή και τη σφραγίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών άνευ ελέγχων, σκάνδαλο με τέτοια ογκώδη νούμερα εκατομμυρίων αιγοπροβάτων από το 2019 έως το 2025, και κατ’ επέκταση εκτάσεις- βοσκοτόπια, δε θα είχαμε.

Όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, εκτός από τους επιτόπιους ελέγχους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών είναι δυνατόν να προβαίνουν και σε διοικητικούς ελέγχους συμμόρφωσης των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Ο κωδικός ΕL που «ξεκλείδωνε» τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Παρότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, με non-paper ενημερωτικό έγγραφο αλλά όχι επίσημη απάντηση, με το που δημοσιοποιήθηκε ο ρόλος τους στο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων με τον κωδικό ΕL, που “ξεκλείδωνε” την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δηλωθέντα εκατομμύρια αιγοπρόβατα στην Κρήτη, υποβάθμιζαν τον ρόλο τους, αλλά και την ελεγκτική τους ευθύνη και ακόμη περισσότερο παρότι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες στον πρωτογενή τομέα, όχι απλά παρείχαν κάλυψη από το 2017 έως σήμερα, αλλά δήλωναν πως όλα αυτά είναι ανυπόστατα (!), η αλήθεια είναι καταλυτική.

Η ύπαρξη τριών ΦΕΚ, που επίσης αποκάλυψε προχθές η “Νέα Κρήτη” με αρχικό το ΦΕΚ 16/08/2004, Αρ. Φύλλου 1253, και δύο τροποποιητικών επί αυτού 12/05/2011, Αρ. Φύλλου 823, και 12/09/2017, Αρ. Φύλλου 3190, υποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την απόλυτη ευθύνη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας,.

Στην περίοδο 2020-2023, όπου αντί να σημάνει συναγερμός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εκρηκτική εμφάνιση εκατομμυρίων αιγοπροβάτων, εμφανίζεται μια σπουδή για κωδικό EL σε συγγενικά τους πρόσωπα, συζύγους, τέκνα, γονείς ή και θείους-ες, που μόνο αυτός ξεκλειδώνει υποχρεωτικά στη συνέχεια την ενεργοποίηση δικαιωμάτων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταφανώς, αντί για ελέγχους σε μια υπόθεση που στην Κρήτη οδήγησε σε δήλωση 7.800.000 αιγοπροβάτων το 2024 (!!!), η προτεραιότητα ορισμένων αρμοδίων ήταν να λαμβάνουν κωδικό EL από τις υπηρεσίες για τους συγγενείς τους, για να ενεργοποιούν δικαιώματα και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι τοπικές υπηρεσίες δεν έβρισκαν τίποτα το μεμπτό

Κανονικό «πάρτι»

Από το 2021 έως το 2025, διάστημα στο οποίο γίνεται κανονικό “πάρτι” με τα μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων που φέρουν σφραγίδα και υπογραφή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εντοπίζονται και οι δηλώσεις των τέκνων μίας εκ των νευραλγικών για την υπηρεσία θέσεων, αυτής του προϊσταμένου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Τα δύο του τέκνα είναι φοιτητές και μάλιστα το ένα σπουδάζει στο εξωτερικό. Δεν είναι το κύριο επάγγελμά τους αγροτοκτηνοτροφικό.

Το μεν ένα δηλώνει 200 αιγοπρόβατα και βοσκοτόπους ιδιόκτητους και μισθωμένους και λαμβάνει επιδοτήσεις από το 2021, με κτηνίατρο που υπογράφει και σφραγίζει το μητρώο υπεύθυνο του τμήματος ΚΑΦ Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης.

Το 2025, συμπτωματικά ή όχι, όταν πλέον γίνεται το “έλα να δεις” με τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμφανίζεται στην καταγραφή διακοπή της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και βοσκοτόπων, με αιτιολογία την «Αλλαγή επαγγέλματος», αν και τουλάχιστον 3 χρόνια ήδη σπουδάζει, και υπογραφή από τον ίδιο τον γονιό του ως κτηνίατρο και διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Μάλιστα, το ΚΥΔ που εμφανίζεται να έχει υποβάλει το 2023 την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, εντελώς συμπτωματικά, εμφανίζεται να είναι ΚΥΔ όπου ο ένας συνέταιρος διατηρεί και κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τις οποίες φέρεται το 80% των αιμοληψιών για τα περίπου δηλωθέντα 4 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο Ρέθυμνο (!) και μάλιστα με ειδική τιμή- “φασόν” για όσους απευθύνονταν μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας για αιμοληψίες που θα έπρεπε υποχρεωτικά να αναγράφονται στο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.

Το άλλο τέκνο, που φέρεται να σπουδάζει στο εξωτερικό, εμφανίζεται με δικαιώματα και μητρώο εκμετάλλευσης τουλάχιστον από το 2022 και δηλώνει 202 αιγοπρόβατα, βοσκοτόπους, ιδιόκτητους και μισθωμένους ομοίως.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν, την ώρα που υπάρχει σπουδή για μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και άρα απόκτησης κωδικού EL που ενεργοποιεί δικαιώματα επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα τέκνα μας που σπουδάζουν, και μπράβο τους, ο γονιός τους, που τυγχάνει σε ένα τόσο κρίσιμο πόστο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, έχει την ίδια σπουδή για ελέγχους στη μαζική εκτόξευση εκατομμυρίων στο ζωικό κεφάλαιο που δηλώνεται στις υπηρεσίες του και στο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.

Αν αναρωτήθηκε έστω για τις εκατοντάδες χιλιάδες αιμοληψίες στο 80% του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου στο Ρέθυμνο, από εταιρεία κτηνιάτρου, που υπήρξε και συνέταιρος σε ΚΥΔ, υποβολής δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης.

Η δίκη

Την ερχόμενη Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί στο Ηράκλειο, δίκη για μια από τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν γίνει κανονικά και δεν υπάρξουν αιτήματα αναβολής της.

Προσώρας, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δίκες για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, συνολικά 105 κατηγορούμενοι.

Ανάμεσά τους, κατά πληροφορίες, φιγουράρουν και ονόματα όπως συγγενικού προσώπου άλλοτε υπουργού και βουλευτή, συγγενικού προσώπου αντιδημάρχου στη Μεσαρά, υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, επιδοτούμενου αλλά και εμφανιζόμενου ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, αλλά και δύο αγροτοσυνεταιριστών του νησιού.

Υπάρχει, επίσης, υπόθεση που αφορά αίτηση επιδότησης που υπέβαλε το καλοκαίρι του 2021 κάτοικος Ηρακλείου, μέσω εταιρείας συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης, για τρεις μισθωμένους βοσκοτόπους και μια ιδιόκτητη έκταση με ελαιόδεντρα, για παραγωγή ελαιολάδου.

Ανάμεσα στις δηλωθείσες εκτάσεις περιλαμβανόταν και μία τεράστια περιοχή 87.000 στρεμμάτων στην Αργολίδα, με μίσθωμα μόλις 2 ευρώ ανά μήνα.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι εκμισθωτές δεν είχαν στην πραγματικότητα καμία ιδιοκτησία στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, ενώ και η παραγωγός ουδέποτε είχε συνάψει μισθωτήρια συμβόλαια – καθώς τα έγγραφα ήταν πλαστά.

Το αποτέλεσμα ήταν να παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία της απόπειρας απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν έλαβε τελικά την επιδότηση, λόγω δέσμευσης του ΑΦΜ της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων.

Έρχεται δικατικό τσουνάμι

Από τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης προκύπτει ότι παραγωγός από το Ηράκλειο το 2019, το 2020, το 2021 και το 2022 υπέβαλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης για αγροτεμάχια-βοσκοτόπια που είχε μισθώσει από ιδιώτες, σε περιοχές εκτός Κρήτης.

Όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ωστόσο, «άπαντα τα στοιχεία τούτα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα ως άνω αγροτεμάχια, ούτε ο κατηγορούμενος τα είχε μισθώσει από αυτούς», αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα που σε μια δήλωση παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες-εκμισθωτές αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, σε άλλες δηλώσεις εμφανίζονται να αιτούνται επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τους νομικούς παραστάτες ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, οι πλαστές αιτήσεις έχουν υποβληθεί την περίοδο 2019-2021 και εντοπίστηκαν κατόπιν καταγγελίας και στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το σύνολο των “κόκκινων” ΑΦΜ – των ψευδών δηλαδή δηλώσεων που εντοπίστηκαν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας – διαβιβάστηκε αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Αθήνας, η οποία εν συνεχεία διαβίβασε τις υποθέσεις στις κατά τόπους Εισαγγελίες.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι μία από αυτές τις υποθέσεις έχει ήδη δικαστεί στη Λάρισα, ενώ ακόμη μία εκκρεμεί στα Χανιά.

