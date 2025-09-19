Λάδι στη φωτιά από Κυρανάκη, με προσωπική επίθεση στον Λυμπερόπουλο των ταξί: «Είναι ανίκανος για διάλογο, θρέφεται από την κόντρα»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, εξαπέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ειδικότερα, ο υπουργός, ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να αποσυρθεί η ΚΥΑ για τα ταξί, τόνισε πως «υπάρχει εδώ και εβδομάδες μια τεράστια παραφιλολογία, λέει ο ΣΑΤΑ ότι ξαφνικά η κυβέρνηση νομιμοποίησε τα τουριστικά βανάκια.

Τα τουριστικά βανάκια υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πολλά διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση».

Πρόσθεσε, δε, πως «ο τουρισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα μεγαλώνει.

Τα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, λειτουργούν παντού και επειδή υπάρχουν και κάποια νησιά στα οποία οι άδειες ταξί είναι 2-4 οι τουρίστες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Υπήρχε μια λογική ότι όλο αυτό τον κλάδο πρέπει με παράλογη γραφειοκρατία, με υπερβολικές απαιτήσεις στην χαρτούρα δηλαδή έπρεπε ο πολίτης ο οποίος θα κλείσει ένα τουριστικό βανάκι να συμπληρώσει μια ολόκληρη σύμβαση λες και αγοράζει ένα σπίτι, ένα παράλογο πράγμα το οποίο προφανώς είχε γίνει για λόγους σκοπιμότητας.

Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία και εξομοιώσαμε και τα πρόστιμα για τις ίδιες ποινές που κάνουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες του κλάδου, αυτό έγινε δεν άλλαξε κάτι άλλο».

Συμπλήρωσε, πως, «το ότι μειώσαμε τη γραφειοκρατία σε έναν κλάδο είναι και ιδεολογικό στοίχημα της κυβέρνησης, δεν το κάνουμε μόνο για τα τουριστικά βανάκια το κάνουμε και για τα ταξί.

Για παράδειγμα το αίτημα το οποίο μας έχουν κάνει για τα πειρατικά γιατί υπάρχει πολύ πειρατεία, εμένα μου το είπανε τον Απρίλιο 10 Σεπτεμβρίου βγήκε μια άλλη ΚΥΑ η οποία λεει ότι ψηφιοποιήθηκε το μητρώο των νομίμων αδειών και άρα έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και με ένα απλό έγγραφο το οποίο βρίσκεις στο gov.gr μπορείς να βλέπεις αν είναι νόμιμος ο ταξιτζής ή αν είναι πειρατικό.

Ένα αίτημα του κλάδου ικανοποιήθηκε, το ίδιο θα γίνει και με τις μετατροπές που θέλουν σε 9θέσια. Θέλουν για παράδειγμα οι οδηγοί ταξί να ανταγωνίζονται τα βανάκια και θέλουν να μετατρέπουν όποτε θέλουν εκείνοι τις άδειές τους από 4θέσια σε 9θέσια, να τα κάνουν οι ίδιο βανάκια, τους το επιτρέπουμε αυτό. Δεν τα λένε αυτά όμως!».

Κυρανάκης για Λυμπερόπουλο: «Θρέφεται από την κόντρα»

Μιλώντας, δε, πιο συγκεκριμένα για τον κ. Λυμπερόπουλο, είπε: «Καταλαβαίνω ότι μάλλον υπάρχει μια διάθεση από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο όχι γενικά από τους οδηγούς ταξί, από τους συνδικαλιστές ξεκινάει αυτό και συγκεκριμένα από έναν ο οποίος θρέφεται από την κόντρα.

Θέλει να μην λυθούν τα προβλήματα γιατί όσο δεν λύνονται τα προβλήματα υπάρχει και ο ίδιος. Ο κ. Λυμπερόπουλος δεν θέλει να λυθούν τα προβλήματα, ο άνθρωπος είναι ανίκανος για διάλογο. Θρέφεται από την κόντρα».

Και πρόσθεσε:

«Με ποιο σκεπτικό πήγε και ξήλωσε αυτός και η ομάδα του την πινακίδα που ενημερώνει τους τουρίστες από το αεροδρόμιο πόσο είναι η σταθερή τιμή μετακίνησης από το αεροδρόμιο προς την Αθήνα.

Με ποια λογική έβαλε συνδικαλιστή του σε τηλεοπτική εκπομπή να πει ψέματα ότι δήθεν δεν έχουν λύσει το θέμα με τα πειρατικά ενώ βγήκε η ΚΥΑ στις 10 Σεπτεμβρίου; Ενημέρωσε το κοινό και τους συναδέλφους του;»

Ερχονται οι πρώτες κλήσεις

Στους λεωφορειοδρόμους, η απόφαση δεν αλλάζει, θα αρχίσουν να έρχονται κλήσεις, τόνισε σε άλλο σημείο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μέχρι σήμερα, έχουν μπει 10 κάμερες, βγαίνει διαγωνισμός για 600 ακόμη, που θα μπουν όταν συμβασιοποιηθεί.

Σε αυτήν τη φάση, εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που θέλει χρόνο, προκειμένου να αντιληφθεί πότε υπάρχει παράβαση.

Μια κάμερα πιάνει χιλιάδες παραβιάσεις του ΚΟΚ σε μία ημέρα, οι οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχουν, χρειάζεται φιλτράρισμα. Δεν είμαστε σήμερα έτοιμοι, αλλά μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ανοίξουμε έναν από τους κανόνες παραβάσεων και οι κλήσεις στη θυρίδα του police.gov.gr θα έρθουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Σχετικά με το αίτημα των οδηγών ταξί να αλλάξει ο χρόνος της υποχρεωτικής αντικατάστασης με ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «είναι ένα αίτημα των ταξί και είμαστε σε διάλογο μαζί τους, αυτό στο οποίο είμαι σύμφωνος οδηγός ταξί ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδιοκτήτης άδειας και ο ίδιος οδηγός, είναι άνθρωπος του μεροκάματου δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του δεν το βλέπει επιχειρηματικά, δεν είναι ιδιοκτήτης πολλών αδειών αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει η κυβέρνηση να τον εξοντώσει οικονομικά με κάτι τέτοιο.

Άρα είμαι σύμφωνος να γίνει ένας διαχωρισμός και το μέτρο δεν θα ισχύσει για αυτούς, θα ισχύσει για αυτούς που επενδύουν, αγοράζουν μια άδεια, θα ισχύσει για εταιρείες, θα ισχύσει για ξεχωριστές κατηγορίες».

Για λεωφορεια, τρόλεϊ και ΗΣΑΠ

Μιλώντας για τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ειδικότερα για τα λεωφορεία, τόνισε πως αλλάζει όλος ο στόλος.

Μιλώντας για τους οδηγούς, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί στην Αθήνα 3.100 οδηγοί στον ΟΣΥ συν 700 οδηγούς της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

«Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα βγαίνουν καθημερινά 1.050 λεωφορεία.

Μέχρι στιγμής έχει ανανεωθεί στην Αθήνα ο μισός στόλος δηλαδή έχουμε 560 λεωφορεία που είναι ολοκαίνουργια και έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου βάλει στόχο να είμαστε τα 950 και μέχρι το 2027 να είμαστε στα 1500.

Άρα το επόμενο καλοκαίρι δεν θα κυκλοφορεί στην Αθήνα λεωφορείο χωρίς air condition.

Κάποιες γραμμές που είναι πολυσύχναστες – το 550, το 608, το Α7 – θα τις κάνουμε πρότυπες γραμμές, δηλαδή θα συμπυκνώσουμε τα δρομολόγια ώστε να έρχονται συνεχως καινούργια λεωφορεία το ενα πίσω από το άλλο».

Για τα τρόλεϊ, ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως «θα ξηλωθούν τα καλώδια στον αθηναϊκό και τον πειραϊκό ουρανό να απελευθερωθεί από αυτό το σύμπλεγμα των καλωδίων.

Στον Πειραιά λόγω των καλωδίων δεν φτάνει το τραμ στον τερματικό του σταθμό στο λιμάνι.

Θα ξεκινήσουν τα έργα ξηλώματος των καλωδίων στα δύο κέντρα, Πειραιά και Αθήνα από το τέλος αυτού του χρόνου.

Είναι μια σταδιακή δουλειά και έπρεπε να λάβω αυτή την απόφαση τώρα γιατί κάποια παλιά τρόλεϊ είναι σε απόσυρση, και έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα πάμε σε καινούργια και ανανέωση των καλωδίων που κοστίζει 20 εκατομμύρια.

Τα τρόλεϊ ανά χιλιόμετρο κοστίζουν διπλάσια από ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία, επίσης για κάθε 2 καινούργια τρόλεϊ θα μπορούσα να πάρω 3 καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα μείνουν ωστόσο κάποια τρόλεϊ σε ευθείες όπως η Κηφισίας, η Συγγρου. Δεν θα εξαφανιστεί το μέσο, θα αναδιαμορφωθεί το δίκτυο του».

Αναφορικά με την κατάσταση του ΗΣΑΠ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε: «Για πρώτη φορά από το 1980 ανανεώνονται οι συρμοί.

Από το 2026 θα έχουμε καινούρια τρένα στον ΗΣΑΠ.

Θα ξεκινήσουν να έρχονται τα πρώτα 14 από το επόμενο καλοκαίρι»

