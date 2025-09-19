Ο Άδωνις, το Ισραήλ και τα βραβεία Νόμπελ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη μακροσκελή ανάρτησή του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει το Ισραήλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γράφει, μεταξύ άλλων ότι έχει «τους περισσότερους νομπελίστες από κάθε άλλο Κράτος στον κόσμο».
Δυστυχώς για τον υπουργό, τα πραγματικά στοιχεία τον διαψεύδουν πανηγυρικά. Συγκεκριμένα, η χώρα με τα περισσότερα βραβεία Νόμπελ είναι οι ΗΠΑ με 423 και ακολουθούν η Βρετανία με 123, η Γερμανία με 115 και η Γαλλία με 76, ενώ το Ισραήλ έχει κατακτήσει μόλις 13.
Από αυτά, τα 6 είναι βραβεία Νόμπελ Χημείας, τα 3 είναι Νόμπελ Ειρήνης, τα 3 στην Οικονομία και το ένα στη Λογοτεχνία. Είναι λίγα; Προφανώς όχι. Αλλά σίγουρα δεν είναι τα περισσότερα.
«Μέτρον άριστον» που λέγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
Διαβάστε επίσης:
Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης μου είπε πως έχει δει τη σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής της ΝΔ
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο Οδυσσέας διασκεδάζει με τα σενάρια ότι πάει στη ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.