search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 19:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 18:11

Ο Άδωνις, το Ισραήλ και τα βραβεία Νόμπελ

19.09.2025 18:11
georgiadis 88- new

Στη μακροσκελή ανάρτησή του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει το Ισραήλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γράφει, μεταξύ άλλων ότι έχει «τους περισσότερους νομπελίστες από κάθε άλλο Κράτος στον κόσμο».

Δυστυχώς για τον υπουργό, τα πραγματικά στοιχεία τον διαψεύδουν πανηγυρικά. Συγκεκριμένα, η χώρα με τα περισσότερα βραβεία Νόμπελ είναι οι ΗΠΑ με 423 και ακολουθούν η Βρετανία με 123, η Γερμανία με 115 και η Γαλλία με 76, ενώ το Ισραήλ έχει κατακτήσει μόλις 13.

Από αυτά, τα 6 είναι βραβεία Νόμπελ Χημείας, τα 3 είναι Νόμπελ Ειρήνης, τα 3 στην Οικονομία και το ένα στη Λογοτεχνία. Είναι λίγα; Προφανώς όχι. Αλλά σίγουρα δεν είναι τα περισσότερα.

«Μέτρον άριστον» που λέγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης μου είπε πως έχει δει τη σορό του γιου μου» – Διαψεύδει ο βουλευτής της ΝΔ

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο Οδυσσέας διασκεδάζει με τα σενάρια ότι πάει στη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symmoria anilikoi patra- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με μπροστάρη έναν… 7χρονο ληστεύει καταστήματα (Video)

ATLETIKO-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Apollo

daxtilidi protasi gamou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα επείγοντα 23χρονη μετά από… πρόταση γάμου – Το δαχτυλίδι της αποδείχτηκε… φονικό όπλο

european-commission_2904_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

macron 1123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος του Νετανιάχου στη Γάζα καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, λέει ο Μακρόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 19:46
symmoria anilikoi patra- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με μπροστάρη έναν… 7χρονο ληστεύει καταστήματα (Video)

ATLETIKO-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Apollo

daxtilidi protasi gamou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα επείγοντα 23χρονη μετά από… πρόταση γάμου – Το δαχτυλίδι της αποδείχτηκε… φονικό όπλο

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση