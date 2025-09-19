Ο Άδωνις, το Ισραήλ και τα βραβεία Νόμπελ

Στη μακροσκελή ανάρτησή του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει το Ισραήλ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γράφει, μεταξύ άλλων ότι έχει «τους περισσότερους νομπελίστες από κάθε άλλο Κράτος στον κόσμο».

Δυστυχώς για τον υπουργό, τα πραγματικά στοιχεία τον διαψεύδουν πανηγυρικά. Συγκεκριμένα, η χώρα με τα περισσότερα βραβεία Νόμπελ είναι οι ΗΠΑ με 423 και ακολουθούν η Βρετανία με 123, η Γερμανία με 115 και η Γαλλία με 76, ενώ το Ισραήλ έχει κατακτήσει μόλις 13.

Από αυτά, τα 6 είναι βραβεία Νόμπελ Χημείας, τα 3 είναι Νόμπελ Ειρήνης, τα 3 στην Οικονομία και το ένα στη Λογοτεχνία. Είναι λίγα; Προφανώς όχι. Αλλά σίγουρα δεν είναι τα περισσότερα.

«Μέτρον άριστον» που λέγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

