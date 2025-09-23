Το Ισραήλ κόντρα στη διεθνή κοινότητα: Πώς «πνίγει» τη Δυτική Όχθη για να αποτρέψει ένα Παλαιστινιακό Κράτος – Η υποκρισία με τη Χαμάς

Με το μεγαλύτερο μέρος πλέον της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίζει ενεργά τη λύση των δύο κρατών (Ισραήλ – Παλαιστίνη), η επίκληση από το Τελ Αβίβ της δικαιολογίας πως κάνει ό,τι κάνει στη Γάζα λόγω… Χαμάς, καταρρέει ως μέγιστη υποκρισία. Η οποία υποκρισία εκθέτει ακόμα περισσότερο το καθεστώς Νετανιάχου και δικαιώνει τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, που μιλούν για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.

Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι εξελίσσεται σε ένα κράτος δολοφόνο, σε μία δύναμη εισβολής και κατοχής εδαφών που δεν του ανήκουν, είναι όχι μόνο να αποκτήσει την λωρίδα της Γάζας δια της κτηνώδους εκδίωξης των Παλαιστινίων από αυτή, αλλά και να αποτρέψει ένα Παλαιστινιακό Κράτος με κέντρο τη Δυτική Όχθη.

Κι αν για την ισοπέδωση της Γάζας και τις θηριωδίες ναζιστικής κοπής κατά του εκεί παλαιστινιακού λαού, έπαιξε και παίζει ακόμα με προσβλητικό για τη νοημοσύνη, το “χαρτί” της Χαμάς, στη Δυτική Όχη χρησιμοποιεί κυνικά και με ευθεία παραβίαση των διεθνών αποφάσεων την ωμή βία των επικοισμών και της επιβολής στρατιωτικού ελέγχου, που οδηγεί σε δολοφονίες αμάχων.

Βλέποντας τη διεθνή πίεση για ένα Παλαιστινιακό Κράτος να αυξάνεται, με το μπαράζ αναγνωρίσεων από μεγάλες χώρες ειδικά, η δολοφονική μηχανή του Νετανιάχου, ενδεδυμένη σε κράτος δήθεν, προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και να καταστήσει στην πράξη ανέφικτη τη δημιουργία ενός τέτοιου κράτους. Αποσπώντας για λογαριασμό του Ισραήλ τεράστιες εκτάσεις γης, που θα λειτουργήσουν με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία μίας αυτόνομης, ανεξάρτητης κρατικής οντότητας των Παλαιστινίων.

Η στρατηγική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη για να θάψει το παλαιστινιακό κράτος

Ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, γράφει για «στρατηγική του Ισραήλ που «θάβει» το παλαιστινιακό κράτος».

Και εξηγεί με μία φράση: «Καθώς αρκετοί από τους δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ έχει επιταχύνει τα σχέδια για οικισμούς που ελπίζει ότι θα καταστήσουν αδύνατη τη λύση των δύο κρατών».

Το πρακτορείο περιέγραψε τη στρατηγική αυτή ως ένα πολυεπίπεδο σχέδιο: από την ενίσχυση των εποικισμών μέχρι τη διοικητική αποψίλωση των παλαιστινιακών θεσμών, όλα δείχνουν προς έναν στόχο – να καταστεί η λύση των δύο κρατών όχι απλώς δύσκολη, αλλά αδύνατη.

Σύμφωνα με το Reuters, στη Δυτική Όχθη, κάθε χάρτης μοιάζει πλέον με σκακιέρα. Δεκάδες εβραϊκοί οικισμοί, δρόμοι που εξυπηρετούν μόνο εποίκους, φράχτες ασφαλείας και στρατιωτικοί σταθμοί δημιουργούν ένα περίπλοκο μωσαϊκό, το οποίο, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, υπονομεύει την προοπτική δημιουργίας ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Πέντε σημεία και ένα συμπέρασμα για τις στοχεύσεις του Τελ Αβίβ, που ναρκοθετούν για πάντα τη Μέση Ανατολή, μέσω του μεγαλύτερου εγκλήματος του 21ου αιώνα – σε μία αδιανόητα απάνθρωπη συμπεριφορά, που όμοιά της μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πιο πίσω συναντά κανείς:

1. Επέκταση εποικισμών και έργα «κλειδιά»

Στην καρδιά της στρατηγικής βρίσκεται η συστηματική επέκταση των εβραϊκών οικισμών. Σχέδια όπως το περιβόητο E1, που ενώνει το μεγάλο μπλοκ του Ma’ale Adumim με την Ιερουσαλήμ, θεωρούνται κομβικά. Αν ολοκληρωθούν, θα κόψουν στα δύο τη Δυτική Όχθη, αποκόπτοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τα υπόλοιπα παλαιστινιακά αστικά κέντρα. Οι οικισμοί και οι υποδομές δημιουργούν ένα σπασμένο μωσαϊκό στη Δυτική Όχθη.

2. Διοικητικός έλεγχος και έλλειψη πόρων

Πέρα από το τσιμέντο και τα τούβλα των οικισμών, η ισραηλινή στρατηγική περιλαμβάνει τον διοικητικό έλεγχο. Στην Περιοχή C, που καλύπτει πάνω από το 60% της Δυτικής Όχθης, οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται άδειες για οικοδομές, οι οποίες σπανίως εγκρίνονται. Χιλιάδες κατεδαφίσεις παλαιστινιακών κτισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ οι οικισμοί επεκτείνονται. Στο νερό, η ανισότητα είναι κραυγαλέα: παλαιστινιακά χωριά συχνά μένουν χωρίς παροχή, ενώ οι οικισμοί έχουν πλήρη κάλυψη.

3. Η πολιτική γραμμή: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί τυχαίο προϊόν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος δυτικά του Ιορδάνη. Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έχει παρουσιάσει σχέδια που χαρακτηρίζει «τον οριστικό τάφο της λύσης των δύο κρατών». Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από πρακτικές κινήσεις, εγκρίσεις έργων και χάρτες που παγιώνουν την ισραηλινή παρουσία.

4. Η διεθνής σκηνή και το παιχνίδι των τετελεσμένων

Το δημοσίευμα τοποθετείται σε περίοδο όπου ενισχύεται το κύμα διεθνών αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους. Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν πρόσφατα την Παλαιστίνη. Στη Νέα Υόρκη, η γαλλο-σαουδαραβική σύνοδος επανέφερε την ιδέα μιας πολυμερούς πρωτοβουλίας. Απέναντι σε αυτήν την πίεση, το Ισραήλ απαντά με επιτάχυνση τετελεσμένων: νέα έργα, οικοδομές και κατεδαφίσεις που παγιώνουν την πραγματικότητα στο έδαφος.

5. Οι συνέπειες για τους Παλαιστινίους

Για τους Παλαιστινίους, η στρατηγική αυτή μεταφράζεται σε καθημερινή ασφυξία. Οι μετακινήσεις περιορίζονται από ελέγχους, οι νέοι δεν βρίσκουν γη να χτίσουν, και οι δήμοι αδυνατούν να σχεδιάσουν υποδομές χωρίς άδειες. Το αποτέλεσμα είναι μια κοινωνία σε αβεβαιότητα και αδυναμία.

Και το συμπέρασμα: Ο «τάφος» της λύσης δύο κρατών

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι η ισραηλινή στρατηγική στη Δυτική Όχθη είναι μεθοδικά σχεδιασμένη. Με πολεοδομικές κινήσεις, νομικούς περιορισμούς και πολιτική ρητορική, το Ισραήλ επιχειρεί να καταστήσει το παλαιστινιακό κράτος μια θεωρητική υπόσχεση χωρίς πρακτική βάση. Όσο η διεθνής κοινότητα επιμένει στη λύση δύο κρατών, τόσο το Ισραήλ οικοδομεί μια νέα πραγματικότητα στο έδαφος.

