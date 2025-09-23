Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει σε μια ομάδα Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών την Τρίτη μια πρόταση για ειρήνη και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα, ανέφερε τη Δευτέρα το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς και δύο Άραβες αξιωματούχους.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, ανέφερε το Axios.

Εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα, χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, σύμφωνα με το Axios.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει επίσης αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση των Ισραηλινών, και να εξασφαλίσουν επίσης χρηματοδότηση για τη μεταβατική περίοδο και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, επισημαίνει το Axios.

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμη να αντιδράσει «ανά πάσα στιγμή» η Γερμανία στις «ρωσικές παραβιάσεις» ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου

Πυρά Ερντογάν και Λούλα στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή