Πυρά Ερντογάν και Λούλα στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Στο στόχαστρο των Ερντογάν και Λούλα από το βήμα του ΟΗΕ βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι, «Η κυβέρνηση Νετανιάχου κυβερνά σήμερα, μια κοινωνία που στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί για εξάλειψη με τους διωγμούς του Ολοκαυτώματος. Και σήμερα η κυβέρνησή του διαπράττει γενοκτονία εναντίον των γειτόνων της με τους οποίους μοιράζονται την ίδια γη, το ίδιο νερό, αέρα και θάλασσα για χιλιάδες χρόνια».

«Ο στόχος των πολιτικών κατοχής και προσάρτησης που εντείνονται από το Ισραήλ είναι σαφής: να καταστρέψει το όραμα της λύσης των δύο κρατών και να εξορίσει τον παλαιστινιακό λαό. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να γίνει δεκτό. Πρέπει να κηρυχθεί εκεχειρία τώρα, πρέπει να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα χωρίς εμπόδια και οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από τη Γάζα».

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε:

«Πώς μπορούμε να μιλάμε για εδάφη ενόψει μιας παράνομης κατοχής που αυξάνεται με κάθε νέο οικισμό; Πώς κρατάς έναν πληθυσμό ενόψει της εθνοκάθαρσης που βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και πώς χτίζεις μια κυβέρνηση χωρίς να ενδυναμώνεις την Παλαιστινιακή Αρχή;».

