Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

Επιστρέφει την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου στον αέρα του ABC η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, το Jimmy Kimmel Live!, σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025).

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της σειράς για να αποφύγουμε την περαιτέρω επιδείνωση της τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», δήλωσε σε δήλωσή του στο CNN εκπρόσωπος της Walt Disney Company, στην οποία ανήκει το ABC. «Είναι μια απόφαση που λάβαμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν άκαιρα και επομένως αναίσθητα. Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας στοχαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψουμε την εκπομπή την Τρίτη».

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» διακόπηκε ξαφνικά και επ’ αόριστον την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, και δίκτυα συνεργαζόμενων σταθμών απείλησαν το ABC για τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ σε έναν μονόλογο σχετικά με την αντίδραση του κινήματος MAGA στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Μπρένταν Καρ, είχε δηλώσει ότι θα ανακαλούσε τις άδειες των τοπικών καναλιών του δικτύου, αν το ABC δεν έπαιρνε μέτρα για τα σχόλια του παρουσιαστή, τα οποία χαρακτήρισε ως «την πιο αρρωστημένη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Μεταξύ άλλων, ο Κίμελ είχε επιτεθεί στη «MAGA συμμορία», λέγοντας ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον δολοφόνο του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μέλος τους, προσπαθώντας να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από αυτό.

Ο όρος MAGA είναι συντομογραφία του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 57χρονος παρουσιαστής συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

