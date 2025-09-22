Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: Στο τραπέζι αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την Άγκυρα – Δέσμευση και για 300 Boeing

Την προσεχή Πέμπτη είναι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ήδη δημοσιεύματα αμερικανικών αλλά και τουρκικών Μέσων κάνουν λόγο για μια σημαντική συνάντηση στο τραπέζι της οποίας, πέρα από τη δέσμευση για αγορά 300 αεροσκαφών Boeing, η Άγκυρα εξετάζει και την απόκτηση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων καθώς η Τουρκία παρά την πάγια συνεργασία που έχει με τη Ρωσία στον συγκεκριμένο τομέα, στοχεύει στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων.

Ο Ερντογάν αναμένεται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πριν συναντηθεί με τον Τραμπ την Πέμπτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε πρόσφατα θετικό τόνο για τη συνάντηση, λέγοντας ότι αναμένει την υπογραφή νέων εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν.

Παραχωρήσεις στους δασμούς

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον αύξησε τους δασμούς της στις τουρκικές εισαγωγές στο 15% τον Αύγουστο, η Άγκυρα απέφυγε να προβεί σε αντίποινα και τώρα ανακαλεί τα προηγούμενα αντίμετρά της.

«Οι πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν σε ορισμένες εισαγωγές αμερικανικής προέλευσης έχουν τερματιστεί», δήλωσε το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας, επικαλούμενο την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον. Το υπουργείο τόνισε τη δέσμευση της Άγκυρας να επιτύχει τον υφιστάμενο στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ετήσιο διμερές εμπόριο, πολύ πάνω από το περσινό ποσό των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επιβάλλει νέους δασμούς 25% έως 30% στις εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων, με εξαιρέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Άγκυρα.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται λίγες μέρες μετά από μια επίσκεψη στην Τουρκία του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και μιας ομάδας ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου στις ΗΠΑ, τροφοδοτώντας εικασίες για εμβάθυνση των επιχειρηματικών δεσμών.

Ακολουθούν επίσης αναφορές ότι η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τα ρωσικής κατασκευής πυραυλικά συστήματα S-400, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανένταξη της Τουρκίας στο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 – ένα θέμα που ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ όταν επιβεβαίωσε την επερχόμενη συνάντησή του με τον Ερντογάν.

Διαβάστε επίσης:

DW: Το μεγάλο παζάρι Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ για το μέλλον του Tik Tok

Οι ΗΠΑ δεν προσκλήθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια δημοκρατία στον ΟΗΕ

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο