Αυτό είναι το «Σπίτι της Τουρκίας» – Ο ουρανοξύστης στη Νέα Υόρκη που θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Ερντογάν την Τρίτη (Photos/Video)

Στον ουρανοξύστη, γνωστό ως το «Σπίτι της Τουρκίας» θα γίνει η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη στη Νέα Υόρκη.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» κατασκευάστηκε μετά από περιπέτειες, καθώς το 2012, η τουρκική κυβέρνηση ανέθεσε στην κατασκευαστική εταιρεία «Cresna» να κατεδαφίσει τα δύο κτήρια που βρίσκονταν μέχρι τότε στο οικόπεδο της γειτονιάς Τερτλ Μπέι του ανατολικού Μανχάταν.

Η συνεργασία με την «Cresna» έληξε το 2016 και η Τουρκία υπέβαλε αγωγή κατά της εταιρείας. Στη συνέχεια ανέθεσε το έργο στο διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο «Perkins Eastman» με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία το παρέδωσε για να εγκαινιαστεί από τον Ερντογάν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο ουρανοξύστης έγινε ευρύτερα γνωστός στο αμερικανικό κοινό τον Μάιο του 2025, όταν ένας άνδρας με λοστό έσπασε αρκετά παράθυρα του ισογείου και διέφυγε.

Αργότερα η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για Τούρκο πολίτη με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα.

Ο γυάλινος ουρανοξύστης είναι το «καμάρι» της τουρκικής διπλωματίας

Με ύψος 171 μέτρα και 35 ορόφους, το «Σπίτι της Τουρκίας» ωχριά σε μέγεθος σε σχέση με άλλους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, ωστόσο το σημείο που βρίσκεται είναι στρατηγικό, καθώς χτίστηκε απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στην Πρώτη Λεωφόρο.

Θεωρείται το καμάρι της τουρκικής διπλωματίας, μία εμβληματική προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να τονώσει το διεθνές προφίλ της χώρας του.

Από τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου, τα 17.000 τ.μ. χρησιμοποιούνται από το γενικό προξενείο της Τουρκίας και τη μόνιμη αποστολή της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη. Το κτήριο είναι επίσης κέντρο της τουρκικής πολιτιστικής δραστηριότητας στη Νέα Υόρκη.

Η καμπύλη πρόσοψη του ουρανοξύστη παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή έχει σχήμα τουλίπας, εθνικού συμβόλου της Τουρκίας.

Από τα διαμερίσματα που βρίσκονται από τον 20ό όροφο και πάνω, ορισμένα χρησιμοποιούνται από τούρκους διπλωμάτες. Το «Σπίτι της Τουρκίας» διαθέτει επίσης αίθουσα προσευχών, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακό χώρο, γυμναστήριο και μπαλκόνια στον 5ο, τον 11ο και τον 16ο όροφο.

Εκεί ο Ερντογάν συνάντησε τον Έλον Μασκ για να του ζητήσει να φτιάξει το νέο εργοστάσιο της Tesla στη χώρα του.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά, ενώ το 2023 η συνάντηση είχε γίνει και πάλι στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Διαβάστε επίσης:

Άγρια κόντρα Ζωής – Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε εκτεθειμένος, συντονίσατε τη συσκότιση»- «Φτιάχνετε κατηγορητήρια»

Στο «Σπίτι της Τουρκίας» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Την Tρίτη στις 21:00

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια