Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Τα βλέμματα στη συνάντηση με τον Ερντογάν – Ναι στο διάλογο, με κόκκινες γραμμές λέει η Αθήνα

Στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα βρίσκεται από σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και παρά τον ιστορικό χαρακτήρα της συνόδου, καθώς πολλές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το μεσημέρι – τοπική ώρα- της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Φυσικά, αυτή δεν είναι η μοναδική επαφή που θα έχει ο πρωθυπουργός: αντιθέτως, από ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ αλ Αλίμι, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Χαλέντ αλ Χαμάντ αλ Σαμπάχ και με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα, αλλά και με επενδυτές και επιχειρηματίες, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς και με εκπροσώπους από 28 ομογενειακές οργανώσεις.

Ωστόσο, η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μονοπωλεί το ενδιαφέρον της Αθήνας για προφανείς λόγους, που αυξήθηκαν από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, περιγράφοντας, μάλιστα, και την ατζέντα της συνάντησης («Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα», έγραψε ο Τραμπ).

Για να το πάμε λίγο… ανάποδα, η Αθήνα επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση Τραμπ, με κυβερνητικές πηγές να εξηγούν ότι οι συμφωνίες με την Boeing και για τα F-16 είναι γνωστές (μάλιστα, υπάρχει ζήτημα με την αναβάθμιση παλιότερων μαχητικών της τουρκικής αεροπορίας), ενώ επισήμαναν ότι ο ίδιος ο Τραμπ μιλά για συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, η οιαδήποτε συμφωνία για τα οποία περνάει από το Κογκρέσο, το οποίο και είναι κάθετα αρνητικό, όσο η Τουρκία δεν αποσύρει το ρωσικό αντιαεροπορικό/αντιπυραυλικό σύστημα S-400, η αγορά του οποίου οδήγησε στην αποβολή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς.

Όσον αφορά στο… ψητό, δηλαδή τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, οι πληροφορίες από την Αθήνα αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να είναι μια… εθιμοτυπική συνάντηση των δύο ηγετών, στην οποία απλώς θα επιβεβαιωθεί το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών (άλλωστε, αυτό έχει αρχίσει να… ξινίζει με ευθύνη της Άγκυρας), αλλά ότι ο πρωθυπουργός σκοπεύει να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από την ανακάλυψη Τούρκων ομογενών στα Δωδεκάνησα (!) και τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή της Τουρκίας στο εργαλείο SAFE, μέχρι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, την νέα πρόκληση με το «Πίρι Ρέις» και την πραγματοποίηση της νέας συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία εκκρεμεί από τον Ιανουάριο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει τον Τούρκο πρόεδρο ότι το σύμφωνο φιλίας που είχε υπογραφεί στην Αθήνα δεν είναι κενό γράμμα, αλλά περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις και των δύο πλευρών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Αθήνα επιδιώκει ενεργά να συνεχιστούν όλα τα επίπεδα διαλόγου με την Άγκυρα και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο, ξεκαθαρίζεται ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας δεν αλλάζουν, δεν μετακινούνται και δεν συζητούνται σε καμία περίπτωση κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Πέραν των συναντήσεών του, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επίσης, την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

