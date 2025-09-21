Πώς διαβάζουν στο ΠΑΣΟΚ τις δημοσκοπήσεις – Το εύρημα των μετρήσεων που έφερε αισιοδοξία στη ΧαριλάουΤρικούπη

«Στο απόγειο της ανακοίνωσης των μέτρων και της επικοινωνιακής καταιγίδας της ΝΔ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό», δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον απόηχο της πρώτης φουρνιάς των δημοσκοπήσεων που ήρθαν μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Η εκτίμηση αυτή στο ΠΑΣΟΚ βασίζεται κυρίως στο εύρημα της έρευνας της Metron Analysis για το Mega που το 52% δηλώνει ότι επιθυμεί εκλογές πριν την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας έναντι του 46% που ζητά να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης. Στο ίδιο ερώτημα υπέρ της προσφυγής στις κάλπες τον Ιούνιο απαντούσε το 45%, στοιχείο που για την Χαριλάου Τρικούπη δείχνει σαφή

ενίσχυση του αιτήματος για εκλογές, αίτημα που έχει βάλει ήδη στο τραπέζι από την προηγούμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ δεν αρκεί προφανώς να επιθυμεί ένα μεγάλο μέρος των πολιτών να υπάρξει πολιτική αλλαγή, επιθυμούν αυτό το αίτημα τους να εκφραστεί μέσω της στήριξης στο κόμμα. Μετά την παρουσίαση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το ποσοστό του κόμματος στην ίδια έρευνα της Metron Analysis εμφανίζεται στο 13,6% στην εκτίμηση ψήφου, μισή μονάδα δηλαδή παραπάνω από το 13,1% που κατέγραφε τον Ιούνιο. Η διαφορά με την ΝΔ παραμένει μεγάλη στις 14,6 μονάδες, απόσταση που μόνο αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η μισή μονάδα με την οποία έχει ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ δεν αρκεί για να πείσει ότι μπορεί να ανατρέψει σε αυτή την φάση την κυβέρνηση.

Μισογεμάτο το ποτήρι

Στη Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο καθώς εκτιμούν ότι η ΝΔ πλέον έχει πιάσει ένα ταβάνι που δεν μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και μετά την παρουσίαση των μέτρων στη ΔΕΘ. Από το σημείο αυτό και μετά σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάνουν η κυβέρνηση εφόσον ούτε με το «μοίρασμα» του πλεονάσματος δεν ισχυροποιείται δημοσκοπικά, θα μένει στάσιμη στην καλύτερη για εκείνη περίπτωση ενώ είναι αρκετά πιθανό να χάσει και άλλες δυνάμεις στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πλέον στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη γίνεται το αίτημα για πολιτική αλλαγή που εμφανίζεται πλειοψηφικό να συνδέεται σταδιακά με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει ενίσχυση του κόμματος του από τους πολίτες που βλέπουν αρνητικά την κυβέρνηση και επιθυμούν να μην συνεχίσει για τρίτη τετραετία. Με αυτή την στόχευση όλο το Σαββατοκύριακο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έκαναν

περιοδείες που θα συνεχιστούν σε ρυθμούς προεκλογικούς ενώ θα οργανωθούν και αρκετές συνεντεύξεις τύπου. Η επόμενη φουρνιά των μετρήσεων θα δείξει τα αποτελέσματα.

