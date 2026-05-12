Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την εμφάνιση του Akylas – Εντυπωσίασε η τελική πρόβα, σήμερα ο πρώτος Ημιτελικός (Videos)

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη της φετινής Eurovision ξεκίνησε με τον πρώτο ημιτελικό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 22:00 στην ΕΡΤ1 και στον οποίο θα πάρει μέρος ο Akylas, παρουσιάζοντας το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά με το Ferto, ενώ στον Α΄ ημιτελικό θα διαγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης) Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Χθες (11/5) ο Akylas παρουσίασε επί σκηνής το Ferto, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο μετά την ολοκλήρωση της τελικής πρόβας να δίνουν μια γεύση από τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω βίντεο είναι τραβηγμένα από Eurofans που βρίσκονταν στην αρένα του χώρου που θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση και επομένως, δεν αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά η εμφάνιση του Akylas.

Εντυπωσίασε τις εθνικές επιτροπές η τελική πρόβα του Ακύλα

Τόσο η πρώτη πρωϊνή πρόβα του Akylas όσο και η δεύτερη κρίσιμη γενική -που βιντεοσκοπείται και αποστέλλεται στις κριτικές επιτροπές για να δώσουν το 50% της βαθμολογίας, σήμερα στο πρώτο ημιτελικό– άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στις εθνικές επιτροπές και ικανοποιημένους τους συντελεστές.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.

Βασικό στοιχείο της παρουσίασης του Ferto είναι το Arcade Game και όσοι παρακολούθησαν την πρόβα στάθηκαν στην έξυπνη έναρξη με την ένδειξη start όπως τα παιχνίδια.

Οι πίστες

Ο Akylas ως χαρακτήρας videogame καλείται να περάσει πίστες μπαίνοντας σε διάφορα δωμάτια. Σε ένα από αυτά, συναντά έναν άνδρα καλυμμένο με χρυσό, στο άλλο ένα ελληνικό άγαλμα και σε ένα άλλο την Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει αυτάκια.

Akylas – Ferto – Greece – Eurovision 2026 🇬🇷 pic.twitter.com/637JC4W7uN — ESCXKSN🇦🇺🇫🇮🇸🇪 (@escxksn) May 11, 2026

Η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου

Ένα ακόμα από τα σημεία που προκάλεσαν αίσθηση, είναι η έμμεση αναφορά στη νικήτρια της Eurovision το 2005, Έλενα Παπαρίζου. Ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ντυμένος όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου και ο Akylas παίζει τη λύρα!

Σε αυτό το βίντεο δείτε πάνω αριστερά πώς φαίνεται τηλεοπτικά η γέφυρα #eurovisiongr pic.twitter.com/prdHZrjzQX May 11, 2026

Η συγκινητική στιγμή

Στη συγκινητική σκηνή που ο Akylas απευθύνεται στη μητέρα του οι στίχοι προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες, ώστε το μήνυμα να γίνει κατανοητό και στο διεθνές κοινό.

Η τελευταία ανατροπή

Ο Akylas απομακρύνεται από τους «εχθρούς» που τον κυνηγούν και πυροτεχήματα σκάνε για ένα κινηματογραφικό φινάλε.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Και τις δύο βραδιές των ημιτελικών, η ΕΡΤ1 έχει ετοιμάσει την εκπομπή «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.

Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

