search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 23:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 23:28

Η Χαμάς «δεν θα έχει κανέναν ρόλο» στο μέλλον της Παλαιστίνης, λέει ο Αμπάς – Την καλεί να παραδώσει τα όπλα

22.09.2025 23:28
abbas

Ο Μαχμούντ Αμπάς, Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, εμφανίστηκε σε ζωντανό βίντεο αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες του αρνήθηκαν βίζα για να έρθει αυτοπροσώπως στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε: «Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή… Αυτό που θέλουμε είναι ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα, ένα κράτος με έναν νόμο και μία νόμιμη δύναμη ασφαλείας. Τονίζουμε την καταδίκη μας για τα εγκλήματα κατοχής. Καταδικάζουμε επίσης τη δολοφονία και την κράτηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις και εκλογές εντός ενός έτους από την εκεχειρία και είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό διεθνή παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης:

Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: Στο τραπέζι αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την Άγκυρα – Δέσμευση και για 300 Boeing

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς «δεν θα έχει κανέναν ρόλο» στο μέλλον της Παλαιστίνης, λέει ο Αμπάς – Την καλεί να παραδώσει τα όπλα

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

sara ferguson
LIFESTYLE

Σάρα Φέργκιουσον: Αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω Τζέφρι Έπσταϊν

kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

pyrinika iran grossi
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 23:36
abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς «δεν θα έχει κανέναν ρόλο» στο μέλλον της Παλαιστίνης, λέει ο Αμπάς – Την καλεί να παραδώσει τα όπλα

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

sara ferguson
LIFESTYLE

Σάρα Φέργκιουσον: Αποκλείστηκε από φιλανθρωπικές οργανώσεις λόγω Τζέφρι Έπσταϊν

1 / 3