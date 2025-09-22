Η Χαμάς «δεν θα έχει κανέναν ρόλο» στο μέλλον της Παλαιστίνης, λέει ο Αμπάς – Την καλεί να παραδώσει τα όπλα

Ο Μαχμούντ Αμπάς, Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, εμφανίστηκε σε ζωντανό βίντεο αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες του αρνήθηκαν βίζα για να έρθει αυτοπροσώπως στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπε: «Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή… Αυτό που θέλουμε είναι ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα, ένα κράτος με έναν νόμο και μία νόμιμη δύναμη ασφαλείας. Τονίζουμε την καταδίκη μας για τα εγκλήματα κατοχής. Καταδικάζουμε επίσης τη δολοφονία και την κράτηση αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις και εκλογές εντός ενός έτους από την εκεχειρία και είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό διεθνή παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης:

Jimmy Kimmel Live: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, ανακοίνωσε η Disney

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: Στο τραπέζι αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την Άγκυρα – Δέσμευση και για 300 Boeing