ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

30.09.2025 15:41

Βούρκωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο βήμα της κυπριακής Βουλής (Video)

30.09.2025 15:41
nikitas_kaklamanis_new

Ο Πρόεδρος της Βουλής ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη μαρτυρική Μεγαλόνησο προσκεκλημένος της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου, αναφέρθηκε στα αισθήματα που του προκάλεσε η επίσκεψή του, λίγο νωρίτερα, τα Φυλακισμένα Μνήματα. 

«Είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, -και είναι ντροπή μου αυτό- τα Φυλακισμένα Μνήματα», είπε και βουρκωμένος συνέχισε πως έχει καρφωθεί μέσα του η εικόνα και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους.

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου.  Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής», κατέληξε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του είχε συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, ενώ αύριο Τετάρτη θα παρακολουθήσει στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

seismografos
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

SVR
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (SVR): Θα στηθεί προβοκάτσια στην Πολωνία από το Κίεβο

israel_podosfairo_3009_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Εξετάζει σοβαρά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της – Μήνυμα των ΗΠΑ στη FIFA ενόψει του Μουντιάλ 2026

florenti epithesi evraioi
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας στη Φλωρεντία πήρε στο κυνήγι Εβραίους τουρίστες και τους «μαστίγωνε» με τη ζώνη του (Video)

pete-hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: «Τέρμα οι τύποι με φορέματα και οι χοντροί αξιωματικοί από τον αμερικανικό στρατό»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

1 / 3