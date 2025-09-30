Βούρκωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο βήμα της κυπριακής Βουλής (Video)

Ο Πρόεδρος της Βουλής ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη μαρτυρική Μεγαλόνησο προσκεκλημένος της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου, αναφέρθηκε στα αισθήματα που του προκάλεσε η επίσκεψή του, λίγο νωρίτερα, τα Φυλακισμένα Μνήματα.

«Είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, -και είναι ντροπή μου αυτό- τα Φυλακισμένα Μνήματα», είπε και βουρκωμένος συνέχισε πως έχει καρφωθεί μέσα του η εικόνα και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους.

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής», κατέληξε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του είχε συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, ενώ αύριο Τετάρτη θα παρακολουθήσει στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

