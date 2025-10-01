Αλλαγές στο στρατό: Ποιοι θα υπηρετούν 9μηνη θητεία – Η εκπαίδευση στα drones και τα μέτρα για «ψυχολογική» φυγοστρατία

Κίνητρο την εννεάμηνη θητεία για όσους καταταγούν αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνει η κυβέρνηση, σε μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του νέου πλαισίου για το στράτευμα.

Οι πρωτόκλητοι, δηλαδή οι νέοι που θα κατατάσσονται αμέσως μόλις τελειώσουν το λύκειο, θα υπηρετούν πλέον εννέα μήνες αντί για δώδεκα, ενώ το ίδιο προνόμιο θα έχουν όσοι τοποθετούνται σε παραμεθόριες περιοχές, όπως ο Έβρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και όσοι ενταχθούν στις Ειδικές Δυνάμεις ή την Προεδρική Φρουρά.

Ο λόγος που επιδιώκεται να έχουν μειωμένη θητεία όσοι κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο — δηλαδή ως 18χρονοι — αφορά δύο κύριες στρατηγικές επιδιώξεις:

Διαθεσιμότητα : Η στρατολόγηση νέων αμέσως μετά την ενηλικίωση διασφαλίζει μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού σε πιο «φρέσκια» ηλικία, με λιγότερα αποκλίνουσες επιλογές διεξόδου (π.χ. επαγγελματική πορεία, μετανάστευση).

: Η στρατολόγηση νέων αμέσως μετά την ενηλικίωση διασφαλίζει μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού σε πιο «φρέσκια» ηλικία, με λιγότερα αποκλίνουσες επιλογές διεξόδου (π.χ. επαγγελματική πορεία, μετανάστευση). Κίνητρο και αποκατάσταση ισορροπίας: Δίνοντας κίνητρο στους νεαρούς να ενταχθούν άμεσα — μέσω μικρότερης θητείας — η Πολιτεία επιχειρεί να μειώσει τις αναβολές ή τις περιπτώσεις αποφυγής. Με καλύτερα κίνητρα, αυξημένες δυνατότητες εκπαίδευσης και πιο «λογικό» φορτίο θητείας, στοχεύει να κάνει τη στράτευση πιο ελκυστική — ή τουλάχιστον να περιορίσει τη διαρροή.

Να σημειωθεί ότι πλέον η κατάταξη των περισσότερων νέων στρατευμένων θα γίνεται στον Στρατό Ξηράς (με εξαιρέσεις μόνο για περιπτώσεις με ειδικά προσόντα).

Η εκπαίδευση στα… drones

Το βάρος που δίνει το υπουργείο Άμυνας είναι στην οργάνωση της θητείας, ώστε αυτή να παραπέμπει σε σύγχρονα πρότυπα στρατιωτικής κατάρτισης:

Οι πρώτες δέκα εβδομάδες αφιερώνονται στη βασική εκπαίδευση, με τη μισή διάρκειά τους να περιλαμβάνει νέες μεθόδους όπως ο εξομοιωτής βολών και η εκπαίδευση στον χειρισμό drones – τεχνολογίες που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των σύγχρονων πεδίων μάχης.

– τεχνολογίες που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των σύγχρονων πεδίων μάχης. Ακολουθούν τέσσερις εβδομάδες ειδικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια δώδεκα εβδομάδες επιχειρησιακής δράσης σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας, με προτεραιότητα τις παραμεθόριες φρουρές.

Μετά τους έξι μήνες, όσοι υπηρετούν δωδεκάμηνο θα έχουν τη δυνατότητα να μετατεθούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Στο στόχαστρο οι «ψυχολογικοί λόγοι» για την εξαίρεση

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας θέτει στο μικροσκόπιο το φαινόμενο της φυγοστρατίας.

Τα τελευταία χρόνια, περίπου 30.000 νέοι έχουν χαρακτηριστεί Ι5, με το 76% να επικαλείται ψυχολογικούς λόγους, ενώ οι ανυπότακτοι ξεπέρασαν τις 36.000 μόνο το 2024.

Οι νέες ρυθμίσεις σφίγγουν τον κλοιό: οι απαλλαγές θα κρίνονται πλέον με αυστηρότερα ιατρικά κριτήρια και με γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων ή του ΚΕΠΑ, ενώ η εξαγορά θητείας θα μπορεί να γίνει έως το 40ό έτος με αυξημένο κόστος – 1.500 ευρώ τον μήνα αντί για 900 που ισχύει σήμερα.

Αλλάζουν και τα όρια αναβολής για λόγους σπουδών: οι προπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να πάρουν αναβολή μόνο έως τα 25 έτη, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες έως τα 30. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία επιχειρεί να περιορίσει τις «καταχρηστικές» αναβολές και να διασφαλίσει ότι οι νέοι δεν θα αποφεύγουν επ’ αόριστον τη θητεία.

Η νέα πραγματικότητα δείχνει μια στρατηγική στροφή: λιγότερος χρόνος θητείας, περισσότερη ουσιαστική εκπαίδευση, και αυστηρότερο πλαίσιο για όσους επιχειρούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Το ερώτημα είναι αν τα μέτρα αυτά θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη της χώρας για ισχυρή άμυνα και στη δικαιολογημένη απαίτηση των νέων για μια θητεία με ουσία και προοπτική.

