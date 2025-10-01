Διαμαντοπούλου: Άλλο ένα κίνημα διαμαρτυρίας και άλλο ένα κόμμα που έχει κυβερνητική εμπειρία

Επιμένει στις θέσεις της ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι και είναι «διαφορετικό» από ένα «κίνημα διαμαρτυρίας» η Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις απο αντιστοιχες σχετικές της θέσεις επανέλαβε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι «αυτό που έκανα σαφές είναι ότι από τη μια μεριά υπάρχει σεβασμός στον πόνο αυτών των ανθρώπων και στη μάνα που εκπροσωπεί έναν αγώνα για την αλήθεια και δικαιοσύνη αλλά είναι άλλο ένα κίνημα διαμαρτυρίας και άλλο ένα κόμμα που έχει πίσω του κυβερνητική εμπειρία και μπορεί και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα».

«Τη διαφορά αυτή τη βλέπει απολύτως το ΠΑΣΟΚ και στις επίσημες ανακοινώσεις δεν υπήρξε διαφοροποίηση ως προς αυτό» συμπλήρωσε η κυρία Διαμαντοπούλου.

Ερωτηθείσα, δε, για τη δημοσκοπική θέση του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι «είναι ουσιαστικό το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει και να πείσει τους πολίτες.

Αυτό θα γίνει με το πρόγραμμά του. Μέχρι τώρα έλεγαν ότι δεν είχε πρόγραμμα, το παρουσίασε στη ΔΕΘ. Για να μας ακούσουν πρέπει αντί να απαντούμε πώς πάμε στις δημοσκοπήσεις και με ποιον θα συνεργαστούμε, να κάνουμε λιανά τι εννοούμε με τις αλλαγές στο κράτος που προτείνουμε.

Με το πρόγραμμα στο χέρι και με οργανωμένη ομάδα που θα πρέπει να είναι η αυριανή κυβέρνηση, να πάμε στις περιφέρειες για να πούμε τι λέει το ΠΑΣΟΚ»

Επανερχόμενη στο θέμα των Τεμπών παρατήρησε πως «το ότι υπάρχει ένας πατέρα που έχασε το παιδί του και κάνει απεργία πείνας είναι το αποτέλεσμα της μη σωστής λειτουργίας των θεσμών εδώ και καιρό.

Ξεκινάμε από τη σύγκρουση δύο τρένων το τι έγινε που έχει πίσω όλες τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας, το πώς λειτούργησαν όλες οι υπηρεσίες, στην απόδοση πολιτικών ευθυνών που δεν δέχθηκε να έρθει να μιλήσει ο κ. Καραμανλής.

Έχουμε μια σειρά από πράξεις που οδηγούν στο ότι ο ελληνικός λαός λέει 70% στη λέξη συγκάλυψη»

