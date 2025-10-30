search
30.10.2025 11:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας και τι αρχεία ψάχνει

30.10.2025 11:24
opekepe_1407_1920-1080_new

Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές ερευνούν (πιθανότατα και να κατασχέσουν) το αρχείο των αιτήσεων για το 2025.

Η έφοδος γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας.

13 προφυλακισθέντες

Η απολογητική διαδικασία για τους 37 που είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε με 13 προφυλακίσεις. Ανάμεσά τους η πρώην σύζυγος του αρχηγού της οργάνωσης, η οποία τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, μεταξύ των οποίων ο λογιστής που αρχικά του χρέωναν «πρωταγωνιστικό ρόλο» καθώς και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού.

Στην περίπτωση του λογιστή, το ότι αφέθηκε ελεύθερος έπαιξε καθοριστικό ρόλο η διάθεση του να συνεργαστεί με τις Αρχές. 

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος παραδέχθηκε μέρος τις κατηγορίες, ωστόσο δήλωσε ότι επιχειρούν να του φορτώσουν και τις πράξεις άλλων.

