ΕΛΛΑΔΑ

30.10.2025 14:28

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

30.10.2025 14:28
kypros dolofonia dimosthenous – new

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο κατηγορούμενοι ως δράστες της δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

Πρόκειται για δύο ξαδέλφια ηλικίας 28 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες -Έλληνες υπήκοοι με καταγωγή από τη Γεωργία- διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο. Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν από εκεί και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

Να σημειωθεί πως στη Κύπρο έχουν ήδη συλληφθεί ο πρώην ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για την υπόθεση της δολοφονίας του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα, καθώς και άλλα τρία άτομα, ενώ αναζητούνταν και δύο ακόμη άτομα.

