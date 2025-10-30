Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε 

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 30/10, στη Χαλκίδα, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα ανήλικο παιδί, τραυματίζοντάς το σοβαρά.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Χαϊνά, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το σοβαρά τραυματισμένο παιδί στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του δικύκλου.

