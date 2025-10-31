search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 19:29

Απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα για αύριο, Σάββατο 1/11

31.10.2025 19:29
kimberly_guilfoyle

Στην απαγόρευση της συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 1/11, στο Μέγαρο Μουσικής, ενάντια στην υποδοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, προχώρησε η αστυνομία, εν όψει και της εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Παράλληλα, απαγορεύτηκε και κάθε «σχετική συνάθροιση», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας, καθώς «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων». 

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30′ στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της “Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση” με σύνθημα “Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη” και από την 06:00′ ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00′ ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Μάχης Αναλάτου – Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου – Εφέσου – Λεωφ. Συγγρού – Λαγουμιτζή – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς – Ιερά οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Η κόρη μου έχει αμνησία, δεν μπορεί να πει τίποτα λογικό»

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του – Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

Λάρισα: Αστυνομικός ζήτησε τα στοιχεία ενός άνδρα και αυτός επιχείρησε να του δώσει… κεφαλιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:36
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

1 / 3