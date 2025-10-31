Απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα για αύριο, Σάββατο 1/11

Στην απαγόρευση της συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 1/11, στο Μέγαρο Μουσικής, ενάντια στην υποδοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, προχώρησε η αστυνομία, εν όψει και της εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε και κάθε «σχετική συνάθροιση», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας, καθώς «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων».

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30′ στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της “Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση” με σύνθημα “Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη” και από την 06:00′ ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00′ ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Μάχης Αναλάτου – Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου – Εφέσου – Λεωφ. Συγγρού – Λαγουμιτζή – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς – Ιερά οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

