ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 19:14

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πρόγραμμα με τις πρώτες εκδηλώσεις

31.10.2025 19:14
Kimberly Guilfoyle

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να βρεθεί στην Αθήνα.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, η οποία φτάνει υπό άκρα μυστικότητα σήμερα στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος ομογενούς επιχειρηματία, κουμπάρου του Κωνσταντίνου Αργυρού – θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μαζί με άλλες δύο γυναίκες πρέσβειρες.

Η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει ο / η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ, αντίστοιχα προσέρχονται και στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της επόμενης εβδομάδας υπάρχει και το ενδεχόμενο συνάντησης της νέας πρέσβειρας με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα.

Tο Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 16:30, σύμφωνα με τον AΝΤ1, θα διεξαχθεί μια βραδιά φιλίας από την Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ στο Πάρκο Ελευθερίας, στην οποία ωστόσο η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν φαίνεται ότι θα παραστεί. Το βράδυ του Σαββάτου η Γκίλφοϊλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η ίδια, θα μείνει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το Jefferson house που βρίσκεται πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

