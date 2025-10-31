Συστημένο… στην κυβέρνηση: «Γαλάζιο αντάρτικο» για το λουκέτο στα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

«Συστημένο» έχει η κυβέρνηση από γαλάζιους βουλευτές μπροστά στο λουκέτο των 204 ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Την έντονη ανησυχία του εκφράζουν οι βουλευτές της ΝΔ ενώνοντας τη φωνή τους με όλους όσοι αντιδρούν για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων που θα έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως της περιφέρειας.

Κοινός τόπος των γαλάζιων βουλευτών είναι ότι η συρρίκνωση του δικτύου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων και περαιτέρω υποχώρηση της παρουσίας του κράτους στην περιφέρεια.

Έξι βουλευτές της πλειοψηφίας φέρνουν το θέμα στη Βουλή με ερωτήσεις και αναφορές στους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η Κατερίνα Μονογιού από τις Κυκλάδες, ο Νεοκλής Κρητικός από τη Λακωνία, ο Μάρκος Καφούρος επίσης από τις Κυκλάδες και ο Βασίλης Οικονόμου από την Ανατολική Αττική με ερωτήσεις τους ενημερώνουν για τις συνέπειες του λουκέτου, ενώ με αναφορές τους η Θεοδώρα Αυγερινοπούλου από την Ηλεία και ο Γιάννης Γιώργος από τη Χαλκιδική ζητούν επανεξέταση της απόφασης.

Την αρχή έκανε ο Νεοκλής Κρητικός ζητώντας από τους συναρμόδιους υπουργούς την επανεξέταση του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Λακωνία, ενώ έθεσε θέμα εξασφάλισης των θέσεων εργασίας.

«Το κλείσιμο του εναπομείναντος ενεργού υποκαταστήματος στο Δήμο Ευρώτα αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης εξυπηρέτησης των πολιτών», αναφέρει στην ερώτησή του κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων, των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Ακολούθησε ο Μάρκος Καφούρος, ο οποίος τονίζει πως το κλείσιμο πέντε τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα νησιά των Κυκλάδων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα καταστήματα καλύπτουν βασικές ανάγκες καθημερινής εξυπηρέτησης σε κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών των νησιών, στους οποίους δεν προσφέρεται εναλλακτική λύση.

«Η εν λόγω απόφαση στερείται ευαισθησίας απέναντι στις ανάγκες των ορεινών καιαπομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής Ελλάδας», υπογραμμίζει ο γαλάζιος βουλευτής επικαλούμενος το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος που «ορίζει ρητά ότι η Διοίκηση, κατά τη ρυθμιστική της δράση, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών και να προσαρμόζει τις αποφάσεις της, μεριμνώντας για την ισότιμη εξυπηρέτηση των κατοίκων τους».

Τη σκυτάλη πήρε η Κατερίνα Μονογυιού η οποία αναφέρει ότι «η αιφνίδια απόφαση για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να έχουν εξεταστεί οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, δημιουργεί εύλογες αντιδράσεις και προβληματισμό. Τα καταστήματα αυτά αποτελούν ζωτικής σημασίας υποδομές για τους κατοίκους των νησιών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι συγκοινωνίες είναι αραιές και η πρόσβαση σε άλλες περιοχές δυσχερής», αναφέρει αρχικώς, για να προσθέσει πως «δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών περιοχών και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες, τίθεται ζήτημα συνέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στους κατοίκους των Κυκλάδων».

Δέκτης γενικευμένων παραπόνων έγινε ο Βασίλης Οικονόμου μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες του Δημάρχου Ωρωπού αλλά και πολιτών του Δήμου Διονύσου, Δήμου Σαρωνικού, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμου Μαραθώνα, Δήμου Αχαρνών και Δήμου Παλλήνης, οι οποίοι «εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή της για την άμεση αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ». Ο βουλευτής της ΝΔ υπογραμμίσει ότι το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων θα επιβαρύνει πολίτες και επιχειρήσεις που θα πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και για την περαιτέρω περιθωριοποίηση των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, που ήδη δοκιμάζονται από έλλειψη δημοσίων δομών.

Αναφορά κατέθεσε η Θεοδώρα Αυγερινοπούλου στους υπουργούς αναφορά με την επιστολή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκφράζει την διαμαρτυρία και την ανησυχία του για την απόφαση που αφορά στο κλείσιμο ή την συγχώνευση καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε διάφορους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αναφορά κατέθεσε και ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος ζητώντας να πληροφορηθεί «εάν προτίθεται το υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει, ώστε να διατηρηθούν σε λειτουργία τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στη Χαλκιδική και κυρίως στις περιοχές της Αρναίας, της Ιερισσού και της Νικήτης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».

