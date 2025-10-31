search
31.10.2025
31.10.2025 11:45

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βολεύτηκε στο… Φεστιβάλ Αθηνών, σάλος από το ρουσφέτι της Μενδώνη

31.10.2025 11:45
mendoni-sakellaropoulou-new

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ διορίστηκε η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με χαμόγελα, φωτογραφίες και ενθουσιώδεις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Την είδηση δεν υποδέχθηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό, ωστόσο, οι πολίτες με πλήθος χρηστών στο «Χ» να αντιδρούν για την εν λόγω… τοποθέτηση η οποία -αν μη τι άλλο- σπανίζει στην πολιτική ζωή του τόπου.

Οι αντιδράσεις πολλές, παρανομαστής κοινός: Τι είναι αυτό που κάνει την κ. Σακελλαροπούλου να θέλει να αναλάβει μια τέτοια θέση όταν, ήδη, με την σαφώς σημαντικότερη ιδιότητα της Προέδρου της Δημοκρατίας επέλεξε -καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της- να παραμένει προκλητικά σιωπηλή και αμέτοχη σε καίρια θέματα που ταλάνιζαν τη χώρα;

Δεν έλειψαν δε, και τα σχόλια που έκαναν λόγο για συστηματική αποφυγή της να πάει «κόντρα» στην κυβέρνηση, οπότε κάπως έπρεπε, τώρα, να ανταμειφθεί…

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 75 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας»

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

