Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου βολεύτηκε στο… Φεστιβάλ Αθηνών, σάλος από το ρουσφέτι της Μενδώνη

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ διορίστηκε η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με χαμόγελα, φωτογραφίες και ενθουσιώδεις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

🎭 Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Φεστιβάλ.



Η πρόταση της #ΥΠΠΟ Λίνας Μενδώνη έγινε δεκτή με τιμή.



Το Φεστιβάλ εισέρχεται στη νέα του εποχή με κύρος και δυναμική.



🔗https://t.co/3qaMocwxbc#MinCultureGr pic.twitter.com/eh1ZIan4dV October 31, 2025

Την είδηση δεν υποδέχθηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό, ωστόσο, οι πολίτες με πλήθος χρηστών στο «Χ» να αντιδρούν για την εν λόγω… τοποθέτηση η οποία -αν μη τι άλλο- σπανίζει στην πολιτική ζωή του τόπου.

Οι αντιδράσεις πολλές, παρανομαστής κοινός: Τι είναι αυτό που κάνει την κ. Σακελλαροπούλου να θέλει να αναλάβει μια τέτοια θέση όταν, ήδη, με την σαφώς σημαντικότερη ιδιότητα της Προέδρου της Δημοκρατίας επέλεξε -καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της- να παραμένει προκλητικά σιωπηλή και αμέτοχη σε καίρια θέματα που ταλάνιζαν τη χώρα;

Δεν έλειψαν δε, και τα σχόλια που έκαναν λόγο για συστηματική αποφυγή της να πάει «κόντρα» στην κυβέρνηση, οπότε κάπως έπρεπε, τώρα, να ανταμειφθεί…

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 75 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας»

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

Εσωκομματικές στη ΝΔ ενόψει συνεδρίου: Οι 4 φυλές και τι επιδιώκουν οι Μητσοτακικοί, Δενδιακοί, Δεξιοί και δελφίνοι

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά