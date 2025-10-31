ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

Κύμα αντιδράσεων και γαλάζιων βουλευτών συναντά το λουκέτο σε 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής.

Με το αίτημα συμφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τελικά έγινε δεκτό από την πλειοψηφία. Στα κάγκελα βρίσκονται και βουλευτές της ΝΔ με τον Στέλιο Πέτσα να υπογραμμίζει πως «δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών» και τον πρόεδρο της επιτροπής όπου συζητείται το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ Θανάση Καββαδά να μην κρύβει τη δυσφορία του.

«Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», είπε και συμπληρωσε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Άμεσα θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα.

Το «καυτό» θέμα τέθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης από τον Νίκο Παππά. «Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;», διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε: «Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι υπουργοί και να μας ενημερώσουν. Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική απόφαση χωρίς καμία διαβούλευση».

Ερώτηση Αρναούτογλου στην Κομισιόν

Σημειώνεται ότι το θέμα φέρνει στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος σημειώνει ότι το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ «αφήνει ολόκληρες περιοχές – όπως ο Δήμος Ζαγορίου στην Ήπειρο με 43 χωριά ή οι Δήμοι Ιεράπετρας στην Κρήτη, Βορείων Τζουμέρκων, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας – χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες περιφέρειες».

«Η συρρίκνωση του δικτύου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής πολιτικής και προϋποθέτει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ιδίως για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες της υπαίθρου, η απομάκρυνση των σημείων εξυπηρέτησης συνεπάγεται αποκλεισμό από βασικές συναλλαγές, οικονομικές υπηρεσίες και κοινωνική επικοινωνία», τονίζει.

