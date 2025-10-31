Σε αναδιοργάνωση του δικτύου τους προχωρούν τα ΕΛΤΑ, με κλείσιμο 204 καταστημάτων και ενίσχυση κατ’ οίκον υπηρεσιών

Σε μια ευρεία αναδιοργάνωση του δικτύου τους προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ανακοινώνοντας το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα σχέδιο μετασχηματισμού που στοχεύει στη βιώσιμη λειτουργία του οργανισμού και στη μετάβασή του στη νέα ψηφιακή εποχή, με ενισχυμένο τον ρόλο του ταχυδρόμου και με ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους και απομακρυσμένες περιοχές.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ εξηγεί ότι η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων αφορά σημεία με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα. Σήμερα, τα φυσικά καταστήματα συνεισφέρουν λιγότερο από το 10% των εσόδων, αλλά απορροφούν πάνω από το 50% των λειτουργικών δαπανών. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, περιορίζει τις δυνατότητες για επενδύσεις σε τομείς ανάπτυξης, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι υπηρεσίες courier και η υποστήριξη επιχειρήσεων.

Η νέα στρατηγική ενισχύει τον ρόλο του ταχυδρόμου, ο οποίος θα εξοπλιστεί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως POS και φορητές συσκευές PDA, ώστε να παρέχει πλήθος υπηρεσιών κατ’ οίκον, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών ακόμη και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, με προσωπική επαφή και ευελιξία για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης.

Η μέριμνα για ηλικιωμένους και κατοίκους παραμεθόριων περιοχών περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατ’ οίκον ραντεβού με τον ταχυδρόμο, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τον υπεύθυνο διανομέα της περιοχής τους.

Ένα δίκτυο 2.300 εργαζομένων και συνεργατών

Μετά την αναδιάρθρωση, οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου που αριθμεί 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες courier και αγροτικούς διανομείς. Παράλληλα, εξετάζονται συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης υπό το εμπορικό σήμα ΕΛΤΑ ή ΕΛΤΑ Courier, καθώς και κινητές μονάδες σε απομονωμένες περιοχές.

Το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν μετακινείται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων στην περιφέρεια και την επιχειρησιακή ευελιξία.

Η αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών στην ταχυδρομική αγορά, η οποία έχει επηρεαστεί από την ψηφιοποίηση και τη ραγδαία μείωση της επιστολικής αλληλογραφίας — σχεδόν 90% του επιστολικού προϊόντος έχει χαθεί την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών δεμάτων έχει μετατοπίσει τη ζήτηση προς πιο ευέλικτα μοντέλα εξυπηρέτησης.

Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη ανέβει στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς δεμάτων και επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές logistics και οχήματα νέας τεχνολογίας, με στόλο 250 υβριδικών αυτοκινήτων και 250 ηλεκτρικών δικύκλων.

Διατήρηση του κοινωνικού ρόλου

Παρά τον μετασχηματισμό, τα ΕΛΤΑ —που ανήκουν στο Υπερταμείο από το 2017— διαβεβαιώνουν ότι παραμένουν δεσμευμένα στον κοινωνικό τους ρόλο, εξασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, βιώσιμου και αποδοτικού δικτύου ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, με πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά.

Ο μετασχηματισμός, όπως τονίζει η διοίκηση, αποτελεί «αναγκαίο βήμα» για να συνεχίσει ο οργανισμός να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες με διαφάνεια, τεχνολογική επάρκεια και βιωσιμότητα. «Τα ΕΛΤΑ δεν εγκαταλείπουν τον πολίτη — αλλάζουν για να τον υπηρετούν καλύτερα», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

