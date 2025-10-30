Η Greenvolt εξασφαλίζει χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ για υβριδικό έργο φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης στη Δανία

Μια ακόμη στρατηγική κίνηση προς τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση πραγματοποιεί η Greenvolt, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων ευρώ από τη δανέζικη τράπεζα Ringkjøbing Landbobank. Η συμφωνία αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός υβριδικού έργου μεγάλης κλίμακας στο Høegholm της Δανίας, το οποίο θα συνδυάζει παραγωγή ηλιακής ενέργειας και αποθήκευση σε μπαταρίες (BESS) — ένα μοντέλο που θεωρείται πρωτοποριακό στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της θυγατρικής Greenvolt Power, υπέγραψε τη συμφωνία χρηματοδότησης με τη Ringkjøbing Landbobank, ενισχύοντας τη θέση του ως ενός από τους πλέον δραστήριους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι «υβριδικά έργα όπως αυτό, που συνδυάζουν ηλιακή ενέργεια και αποθήκευση σε μπαταρίες, όχι μόνο καθιστούν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας πιο αποδοτική, αλλά συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των θεσμικών εταίρων».

Από την πλευρά της, η Ringkjøbing Landbobank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να στηρίξει ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Jørn Nielsen, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, δήλωσε πως «η χρηματοδότηση βιώσιμων και υπεύθυνων έργων είναι απολύτως εναρμονισμένη με τη στρατηγική μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την Greenvolt σε ένα έργο με απτό περιφερειακό αντίκτυπο, που συμβάλλει ουσιαστικά στους ενεργειακούς στόχους της Δανίας».

Αντίστοιχα, ο Adrian Góralski, Διευθυντής M&A και Χρηματοδότησης Έργων της Greenvolt Power, σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός έργου καθοριστικού για την ενεργειακή μετάβαση όχι μόνο στη Δανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η θέση της Greenvolt στη διεθνή αγορά

Η Greenvolt Group, που ανήκει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της KKR, διαθέτει σήμερα ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 14,1 GW υπό ανάπτυξη, σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία. Οι δραστηριότητες του Ομίλου καλύπτουν έργα ηλιακής, αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης (BESS), ενώ στον συγκεκριμένο τομέα η Greenvolt συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη, με χαρτοφυλάκιο 4,7 GW.

Παράλληλα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται δυναμικά και στους τομείς της βιώσιμης βιομάζας και της κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας, εδραιώνοντας τον ρόλο του ως έναν από τους πλέον ολοκληρωμένους «παίκτες» της πράσινης μετάβασης διεθνώς.

