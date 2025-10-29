Εθνική Τράπεζα: Σταθερή πορεία στα έσοδα, οι προμήθειες ενισχύονται και μέρισμα πάνω από 60%

Μια πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2025, ενόψει της επίσημης ανακοίνωσής τους στις 6 Νοεμβρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα στους αναλυτές. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την προηγούμενη Παρασκευή, η διοίκηση επισήμανε την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, χάρη στην ομαλοποίηση των επιτοκίων, και την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η οποία υποστηρίζεται από τη μετατόπιση των καταθέσεων από προθεσμιακές σε αμοιβαία κεφάλαια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Beta ΑΧΕΠΕΥ, το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να κινηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να μειώνεται οριακά και πιθανώς για τελευταία φορά, καθώς η διαδικασία ομαλοποίησης των επιτοκίων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση, σε συνέχεια των στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνολογία και ανανέωση προσωπικού, με το κόστος προς έσοδα να παραμένει κάτω από 35%.

Η πιστωτική επέκταση στο τρίτο τρίμηνο ήταν εποχιακά περιορισμένη, ωστόσο η τράπεζα παραμένει αισιόδοξη για υπέρβαση του στόχου των 2,5 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρονιάς. Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Εθνικής στηρίζει τη διανομή μερισμάτων άνω του 60%. Η διοίκηση αναφέρθηκε επίσης σε πιθανή μελλοντική εξαγορά με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για το 2026. Οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το πεδίο αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους, όταν θα παρουσιαστεί και το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η τράπεζα αναμένει την ισχυρότερη επίδοση της χρονιάς, στηριζόμενη σε ευνοϊκότερες συνθήκες επιτοκίων και στην πιστωτική επέκταση, ενώ η συνεχής ανατιμολόγηση των καταθέσεων θα ενισχύσει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου θα συνοδευτεί από τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10:30 ώρα Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Η Nexi για το μέλλον των πληρωμών: από το acquiring στα «οικοσυστήματα αξίας»

Νέα εποχή στη Comsys με τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Factory Acceptance Tests της METLEN Technologies για τη φρεγάτα FDI Νο 5