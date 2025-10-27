Νέα εποχή στη Comsys με τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου

Αλλαγή σελίδας στη διοίκηση της Comsys, καθώς ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ο μέχρι σήμερα επικεφαλής, Βασίλης Γαλάκος, μετακινείται στη θέση του εκτελεστικού προέδρου. Η εταιρεία αναφέρει ότι η αλλαγή σηματοδοτεί τη συνέχιση της αναπτυξιακής της στρατηγικής και την ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο κ. Χατζηγεωργίου διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και του επιχειρηματικού λογισμικού, έχοντας διατελέσει σε σειρά επιτελικών θέσεων σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Πριν ενταχθεί στη Comsys, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της SoftOne Impact, με αντικείμενο την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ στο παρελθόν είχε θητεύσει ως Technology Director στην PwC. Για περισσότερα από 15 χρόνια, υπήρξε γενικός διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου NetU, ενώ έχει εργαστεί και σε εταιρείες όπως Singular Software, Delta Singular και Baan. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Sunderland και Πτυχίου Πληροφορικής από το Northumbria University του Newcastle.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο εντάσσεται στη στρατηγική της Comsys για αναδιοργάνωση και επιτάχυνση της ανάπτυξής της, με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσα από την πλατφόρμα Jaggle.eu – μια ελληνική λύση low-code που επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο κ. Χατζηγεωργίου, τονίζοντας ότι στόχος του είναι «η συνέχιση και ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας, με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Γαλάκο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, επισημαίνοντας ότι το όραμά του «αποτελεί ισχυρή βάση για το επόμενο κεφάλαιο της Comsys».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Γαλάκος σημείωσε ότι, ύστερα από 36 χρόνια πορείας στην εταιρεία, θεωρεί ιδιαίτερα θετική την ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με ένα στέλεχος της εμπειρίας του κ. Χατζηγεωργίου. «Είμαι βέβαιος ότι με τον Βαγγέλη στο τιμόνι, η Comsys θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί αξία για τους πελάτες και τους ανθρώπους της, παραμένοντας πιστή στις αξίες της συνέπειας και της αξιοπιστίας», ανέφερε.

Με πάνω από 30 χρόνια ιστορίας στον χώρο των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, η Comsys επιδιώκει μέσω της νέας διοικητικής σύνθεσης να ενδυναμώσει τους στρατηγικούς τομείς δραστηριότητάς της και να εδραιώσει τη θέση της ως έναν από τους σημαντικούς παίκτες της νέας ψηφιακής εποχής.

Διαβάστε επίσης:

O χάρτης με τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Στις Chevron-Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες – «Ενισχύουμε τον ενεργειακό μας ρόλο» λέει ο Παπασταύρου

«North Evia Pass 2025»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr – Οι δικαιούχοι (video)

Διπλάσιες οι ζητούμενες τιμές κατοικιών από τις πραγματικές – Χάσμα χιλιάδων ευρώ ανάμεσα σε συμβόλαια και αγορά