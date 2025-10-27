Η Nexi για το μέλλον των πληρωμών: από το acquiring στα «οικοσυστήματα αξίας»

Τον ριζικό μετασχηματισμό του τομέα των πληρωμών, καθώς και τον ρόλο της Nexi Ελλάδος σε αυτή τη μετάβαση, ανέλυσε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της εταιρείας, στη θεματική συζήτηση με τίτλο «Acquiring 2.0: What will the next wave look like?».

Η κα Αργυροπούλου επεσήμανε ότι η επόμενη φάση του acquiring, δηλαδή των υπηρεσιών αποδοχής και διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες για επιχειρήσεις, ξεπερνά πλέον τα όρια της απλής πληρωμής. Όπως είπε, «οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων αξίας, όπου δεδομένα, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζονται για να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στους εμπόρους».

Αναφερόμενη στη στρατηγική της Nexi, σημείωσε ότι η εταιρεία «συνδυάζει την τεχνολογική ισχύ ενός ευρωπαϊκού ηγέτη με τη γνώση της ελληνικής αγοράς», επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσα από λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη και απλοποιούν τη λειτουργία τους.

Η εκπρόσωπος της Nexi υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό παράδειγμα ταχείας ψηφιακής προόδου, με υψηλούς ρυθμούς υιοθέτησης ηλεκτρονικών πληρωμών. Ωστόσο, όπως τόνισε, η πρόοδος αυτή δεν είναι αποκλειστικά τεχνολογική, αλλά προκύπτει από τη συνεργασία των φορέων του οικοσυστήματος – τραπεζών, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι acquirers μετατρέπονται σταδιακά από παρόχους συναλλαγών σε στρατηγικούς εταίρους των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Αναφερόμενη στις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών, η κα Αργυροπούλου ξεχώρισε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην εξατομίκευση της εμπειρίας των καταναλωτών, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η πλήρης ενοποίηση φυσικού και ψηφιακού εμπορίου, με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Κλείνοντας, ανέφερε πως «το μέλλον των πληρωμών δεν περιορίζεται στην τεχνολογία, αλλά στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους κρίκους της αγοράς». Όπως είπε, η Nexi επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες και συνέργειες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη ρευστότητα, προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, παραμένει προσανατολισμένη στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκοντας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και ασφαλούς περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε επίσης:

O χάρτης με τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Στις Chevron-Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες – «Ενισχύουμε τον ενεργειακό μας ρόλο» λέει ο Παπασταύρου

«North Evia Pass 2025»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr – Οι δικαιούχοι (video)

Διπλάσιες οι ζητούμενες τιμές κατοικιών από τις πραγματικές – Χάσμα χιλιάδων ευρώ ανάμεσα σε συμβόλαια και αγορά