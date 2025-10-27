search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:04
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 08:20

Η Nexi για το μέλλον των πληρωμών: από το acquiring στα «οικοσυστήματα αξίας»

27.10.2025 08:20
nexi greece

Τον ριζικό μετασχηματισμό του τομέα των πληρωμών, καθώς και τον ρόλο της Nexi Ελλάδος σε αυτή τη μετάβαση, ανέλυσε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της εταιρείας, στη θεματική συζήτηση με τίτλο «Acquiring 2.0: What will the next wave look like?».

Η κα Αργυροπούλου επεσήμανε ότι η επόμενη φάση του acquiring, δηλαδή των υπηρεσιών αποδοχής και διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες για επιχειρήσεις, ξεπερνά πλέον τα όρια της απλής πληρωμής. Όπως είπε, «οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων αξίας, όπου δεδομένα, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζονται για να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στους εμπόρους».

Αναφερόμενη στη στρατηγική της Nexi, σημείωσε ότι η εταιρεία «συνδυάζει την τεχνολογική ισχύ ενός ευρωπαϊκού ηγέτη με τη γνώση της ελληνικής αγοράς», επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσα από λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη και απλοποιούν τη λειτουργία τους.

Η εκπρόσωπος της Nexi υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό παράδειγμα ταχείας ψηφιακής προόδου, με υψηλούς ρυθμούς υιοθέτησης ηλεκτρονικών πληρωμών. Ωστόσο, όπως τόνισε, η πρόοδος αυτή δεν είναι αποκλειστικά τεχνολογική, αλλά προκύπτει από τη συνεργασία των φορέων του οικοσυστήματος – τραπεζών, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι acquirers μετατρέπονται σταδιακά από παρόχους συναλλαγών σε στρατηγικούς εταίρους των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Αναφερόμενη στις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών, η κα Αργυροπούλου ξεχώρισε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην εξατομίκευση της εμπειρίας των καταναλωτών, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η πλήρης ενοποίηση φυσικού και ψηφιακού εμπορίου, με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Κλείνοντας, ανέφερε πως «το μέλλον των πληρωμών δεν περιορίζεται στην τεχνολογία, αλλά στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους κρίκους της αγοράς». Όπως είπε, η Nexi επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες και συνέργειες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη ρευστότητα, προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, παραμένει προσανατολισμένη στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκοντας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και ασφαλούς περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε επίσης:

O χάρτης με τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Στις Chevron-Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες – «Ενισχύουμε τον ενεργειακό μας ρόλο» λέει ο Παπασταύρου

«North Evia Pass 2025»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις μέσω του vouchers.gov.gr – Οι δικαιούχοι (video)

Διπλάσιες οι ζητούμενες τιμές κατοικιών από τις πραγματικές – Χάσμα χιλιάδων ευρώ ανάμεσα σε συμβόλαια και αγορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

to-pio-omorfo-agori-visconti
ΣΙΝΕΜΑ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Φωτιά σε υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (video)

nikos_dendias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Επαρκής δύναμη αποτροπής ή φινλανδοποίηση της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:04
karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

to-pio-omorfo-agori-visconti
ΣΙΝΕΜΑ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

1 / 3