Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Factory Acceptance Tests της METLEN Technologies για τη φρεγάτα FDI Νο 5

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Factory Acceptance Tests (FAT) για δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας της φρεγάτας FDI Νο 5 από την METLEN Technologies, με έδρα τον Βόλο, ενισχύοντας τη συνεργασία της με τη Naval Group.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπου του Bureau Veritas. Τα συστήματα πρόκειται να μεταφερθούν σύντομα στο Lorient της Γαλλίας για την τοποθέτησή τους στη φρεγάτα.

Ο Νικόλαος Ευαγγελίου, Head of Operations της METLEN Technologies Volos Hub, επισήμανε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των FAT επιβεβαιώνει τη γόνιμη συνεργασία με τη Naval Group και ότι ήδη προετοιμάζεται η συναρμολόγηση του τρίτου σετ συστημάτων. «Από την έναρξη της συνεργασίας μας το 2023, έχουμε ενισχύσει τους δεσμούς μας με τις ομάδες της Naval Group και αισθανόμαστε σίγουροι για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών μας έργων», δήλωσε.

Ο Benoît Chapalain, Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group Hellas, τόνισε ότι η METLEN Technologies έχει αποδείξει τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, μετά την παράδοση του πρώτου σετ που έχει ήδη τοποθετηθεί στη φρεγάτα FS Formion. Σύμφωνα με τον κ. Chapalain, η επιτυχής ολοκλήρωση των FAT εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τη Naval Group, η οποία εξετάζει πλέον νέους τομείς συνεργασίας με την METLEN για τις φρεγάτες FDI και άλλα προγράμματα της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση των Factory Acceptance Tests αναδεικνύει τη συμμετοχή της METLEN Technologies σε σημαντικά ναυπηγικά προγράμματα και ενισχύει τη συνεργασία ελληνικών εταιρειών με διεθνείς αμυντικούς ομίλους.

