30.10.2025 17:30

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

Την πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, αποδέχτηκε η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 75 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».

