Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τον οργανισμό ρίχνει τις ευθύνες για τις πληρωμές εκπρόσωπος συμβούλων

Το μπαλάκι των ευθυνών σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις επέρριψε ο εκπρόσωπος της εταιρείας τεχνικών συμβούλων Cognitera Σπυρίδων Καραμπλιάνης, δηλώνοντας κι αυτός αναρμόδιος να απαντήσει για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών.

Στην εξεταστική επιτροπή επικράτησε αλαλούμ επικράτησε με την κατάθεση του κ. Καραμπλιάνη, καθώς αρχικά η ΝΔ, αλλά και άλλα κόμματα αντέδρασαν στην παρουσία του, καθώς πρόκειται για πρώην και εν ενεργεία στέλεχος της Cognitera.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης (ΝΔ) ζήτησε αρχικά να κληθεί ο νυν διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Κοφουδάκης, ακόμη και με βίαιη προσαγωγή αν χρειαστεί, λέγοντας ότι ο κ. Καραμπλιάνης δεν καλύπτει την πλειοψηφία, εν συνεχεία ωστόσο, δέχθηκε να γίνει κανονικά η κατάθεσή του.

«Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Κοφουδάκης, ίσως γι’ αυτό απέφυγε να έρθει. Ήταν διευθύνων σύμβουλος στη GAIA Επιχειρείν, συμμετείχε σε επιχειρηματικές αποστολές στα Σκόπια με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε με τον μάρτυρα να σημειώνει πως το ΔΣ της εταιρίας της οποίας διατέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος έως το 2024 τον εξουσιοδότησε να παραστεί στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής.

Από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να μην υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά, ζητώντας να μην εξεταστεί ο επόμενος μάρτυρας που είχε επιλεγεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς δεν είχε υπογράψει έκθεση λογιστικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αίτημα το οποίο εν τέλει έγινε δεκτό.

Υπεύθυνοι για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείο

Επί της ουσίας της κατάθεσής του έδειξε ως υπεύθυνους για τις πληρωμές των αγροτών τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καθυστέρηση των πληρωμών, είναι θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου», κατέθεσε αφήνοντας αιχμές σε βάρος του πρώην προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη. Όπως έκανε γνωστό η εταιρεία του τον έχει μηνύσει για παράβαση καθήκοντος και πως ενήμερη είναι και η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Για εντελώς ακατανόητους λόγους, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κύριο Μπαμπασίδη κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ μέσω των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών, προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών», κατέθεσε.

Σε ερώτηση εάν αντιλήφθηκε η εταιρία περιστατικά παρανομίας απάντησε πως δεν αντιλήφθηκαν συστηματική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων σε εικονικούς αγρότες, αλλά μεμονωμένα περιστατικά που «πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν».

«Εμείς βλέπουμε δεδομένα και όχι ονόματα, λαμβάνουμε κωδικούς και τους στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πάντοτε ενήμερος», ειπε.

«Δεν είμαστε η ίδια εταιρεία. Δεν μας ενώνει κάτι. Μόνη μας συνεργασία είναι η κοινοπραξία για τον στρατηγικό σχεδιασμό ΄’23-’27. Υπάρχουν δικαστικές προστριβές», ειπε σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη εάν Neuropublic, GAIA Επιχειρείν και Cognitera είναι μία εταιρεία. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», είπε ο εισηγητής της ΝΔ. «Ουδέποτε δέχθηκε η εταιρεία πιέσεις για ρουσφέτια από κανέναν. Δεν έχουμε παρέμβει πουθενά», κατέθεσε σε άλλο σημείο.

Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ «μήτρα» του προβλήματος – Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

Σε πλήρη επιβεβαίωση της άποψης της Νέας Δημοκρατίας ότι τη «μήτρα» του προβλήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κατέληξε άλλη μια κατάθεση μάρτυρα αυτή τη φορά της εταιρίας Cognitera.

Επιπλέον, καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι τρεις εταιρίες Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν είναι εν πολλοίς συγκοινωνούντα δοχεία και αποτελούν τον ορισμό της διαπλοκής, καθώς μετακινούνται διαρκώς στελέχη από την μια εταιρία στην άλλη!

Εν τω μεταξύ, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για «διαφάνεια», στην πράξη φοβάται την … πράσινη αλήθεια. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με μπροστάρηδες τα μέλη που έχουν οριστεί στην εξεταστική επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έμμεση άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη να κληθεί ως μάρτυρας ο διευθύνων σύμβουλος της «Cognitera» κ. Ιωάννης Κουφουδάκης – μίας εκ των δύο εταιρειών που κατείχαν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ – και με την κατάθεσή του θα φώτιζε σκοτεινές πτυχές και κρίσιμα ερωτήματα.

Το «κρυφτό» του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζεται. Όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τα βασικά στελέχη και των δύο εταιρειών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικά ερείσματα και αναφορές στο ΠΑΣΟΚ.

Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Neuropublic, όπου στελέχη που ανδρώθηκαν και έμαθαν τη διαχείριση του συστήματος προχώρησαν σε «ανταρσία» μαζί με κάποιες Ενώσεις, δημιουργώντας την «Cognitera».

Είναι ενδεικτικό ότι στη δικογραφία υπάρχει αναφορά στην εταιρεία από αυτοδιοικητικό παράγοντα της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος καταθέτει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε από κτηνοτρόφους, συγκεκριμένο πρόσωπο τούς είχε διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν για τα δικαιώματα ενίσχυσης, παρότι δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας. Όπως φέρεται να είπε, θα «φρόντιζε» ο ίδιος τη διαδικασία, επικαλούμενος τις σχέσεις του με την «Cognitera S.A.», η οποία «του έκανε την κατανομή» των εκτάσεων και εξασφάλιζε ώστε ακόμη και δημόσιες εκτάσεις να εμφανίζονται ως κατάλληλες και «επιλέξιμες» προς ενίσχυση.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Νέα στοιχεία και καταγγελίες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πριν την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην εξεταστεί ο αρχικά κληθείς μάρτυρας από την εταιρία «SOL Crowe» των ορκωτών ελεγκτών και να κλητευθεί η ορκωτή λογίστρια κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας Cognitera.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής.

Ο κ. Καραμπλιάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρίες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ – Cognitera – Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιο πάρτι απευθείας αναθέσεων και τον λογαριασμό πληρώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Το πάρτι των «γαλάζιων» απευθείας αναθέσεων -για να μπορεί να συντηρείται το «γαλάζιο» παρακύκλωμα- και οι συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρείες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία (και τα «τεμαχισμένα» έργα), ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Για παράδειγμα, η «γαλάζια» Διοίκηση Σημανδράκου αποφάσισε να αναθέσει το αντικείμενο ακυρωμένης διακήρυξης (ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ + ΦΠΑ) μέσω πολλαπλών μικρών απευθείας αναθέσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες με την Cognitera, αλλά και σε μετόχους της. Κάτι που συνιστά τεχνητό κατακερματισμό του αντικειμένου, σε ευθεία παραβίαση του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Το 2023 έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2022 στην συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους 699.360 ευρώ και στις εταιρείες «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», που ανήκουν στην Cognitera, ύψους 151.600 ευρώ. Ο πηγαίος κώδικας του 2022 πληρώθηκε τουλάχιστον 3 φορές (!) και παραδόθηκε το 2023, μετά τις πληρωμές.

Επίσης, όπως καταδείχθηκε από τις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, κατά τα έτη 2022 και 2023, με ευθύνη των «γαλάζιων» διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα και οι πληρωμές έγιναν με… φύλλα excel και «εντέλλεσθε», με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρες ιστορικό πληρωμών και ιχνηλάτησή τους. Οπότε, είναι αδύνατον να εντοπιστούν με ακρίβεια οι δικαιούχοι, που, ενδεχομένως, εισέπραξαν μη νόμιμες επιδοτήσεις.

Παράλληλα, μετά από «σφάλμα» που προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 η χώρα μας καλείται να πληρώσει πρόστιμα (κατόπιν ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022).

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η «ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ», αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera , συμπτωματικά εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση! Η «ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ» κατέθεσε το 2021, προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά μιας σειράς ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που το 2021 ο Οργανισμός υπέγραψε με την εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε.

Κατά τα άλλα, ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε ότι διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος – και Διευθύνων Σύμβουλος – της εταιρείας έως το 2024, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολείτο ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα.

