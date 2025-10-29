Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχαμε παρατηρήσει ότι τα ζώα δεν χωρούσαν στα χωράφια» παραδέχθηκε η Γαργαλάκου της Neuropublic

Αιχμές στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, άφησε η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic Ρόζα Γαργαλάκου στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί πως η εταιρία που εκπροσωπεί τα έκανε όλα σωστά.

Σύμφωνα με την κ. Γαργαλάκου ο έλεγχος της νομιμότητας για τις ατασθαλίες που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό και οδήγησαν στη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εταιρείας που εκπροσωπεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι υπήρξε απότομη αύξηση στο ζωικό κεφάλαιο και τη μείωση των δηλωμένων εκτάσεων – ή ακόμα το γεγονός ότι δημόσιες εκτάσεις εμφανίζονταν ως ιδιωτικές και ενοικιάζονταν, η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic ανέφερε πως κάποια στιγμή η εταιρεία είχε πράγματι παρατηρήσει ότι «τα ζώα δεν χωρούσαν στις εκτάσεις» και ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα. «Εμείς οφείλαμε να ενημερώσουμε τους προέδρους Οργανισμών, όταν οι εκτάσεις αυξάνονταν και τα ζώα μειώνονταν – δεν χώραγαν τα ζώα στις εκτάσεις», είπε χαρακτηριστικά, με πηγές από το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνουν ότι από τις επιστολές που κατέθεσε η κ. Γαργαλάκου στην εξεταστική επιτροπή μετά τις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει καμία ενημέρωση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο σχετικά με τη χρήση δημόσιων βοσκοτοπίων ως ιδιωτικών. «Όσον αφορά δε την δήθεν ενημέρωση του κύριου Βάρρα, καμία επιστολή δεν έχει αποσταλεί απευθείας προς αυτόν· οι επιστολές που κατέθεσε η κ. Γαραγαλάκου έχουν απλώς κοινοποιηθεί στον κ. Βάρρα και δεν αφορούν το θέμα για το οποίο ρωτήθηκε παρά δευτερεύοντα τεχνικά ζητήματα. Επιπλέον, η κ. Γαργαλάκου δεν κατέθεδε καμία άλλη επιστολή με την οποια ο τεχνικός συμβουλος να ενημερώνει τους προέδρους που διαδέχθηκαν τον κ. Βάρρα για την απάτη με τη χρήση δημόσιας γης», τονίζουν.

«Αν πράγματι ο κ. Βάρρας είχε διαπιστώσει ότι η Neuropublic υπερέβη τον ρόλο της, γιατί δεν μας επέβαλε κυρώσεις ή δεν μας απέκλεισε από έργα; Πότε ακριβώς παρουσίασε πρόβλημα μαζί μας;», διερωτήθηκε όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι του την είχαν στημένη.

Η κ. Γαργαλάκου που ρωτήθηκε για στοιχεία της δικογραφίας που φέρεται να δείχνουν ότι ο «Φραπές» είχε πρόσβαση στη «δισκέτα πληρωμών» και εισήγαγε ΑΦΜ σε αυτή, χαρακτήρισε την υπόθεση «αδιανόητη» και ξεκαθάρισε ότι, αν ισχύει κάτι τέτοιο, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, απέρριψε οποιαδήποτε ευθύνη της Neuropublic, επισημαίνοντας ότι όλα τα παραδοτέα είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η κ. Γαργαλάκου έκανε λόγο για «αυτόκλητους σωτήρες» που εκμεταλλεύονται τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για προσωπικά ή άλλα οφέλη. Υπογράμμισε πως «οι καταγγέλλοντες φέρουν το βάρος της απόδειξης» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ούτε ένα τεκμήριο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς τους».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως η κ. Ρόζα Γαργαλάκου, εκπρόσωπος της NEUROPUBLIC A.E. δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», επιβεβαιώνοντας ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα», σημειώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

