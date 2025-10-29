search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 15:07
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 14:28

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

29.10.2025 14:28
voultepsi_2910_1920-1080_new

Θύελλα προκάλεσε η δήλωση της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, για το έγκλημα των Τεμπών, ότι «από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews σχετικά με τη νομοθεσία της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Βούλτεψη διέκοψε την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά και αναφερόμενη στο έγκλημα των Τεμπών, είπε πως «από την Ελλάδα πέθαναν τα παιδιά ή από τότε που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train; Από την Ελλάδα πέθαναν ή από τον ΣΥΡΙΖΑ; Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Η βουλευτής της ΝΔ συνέχισε, λέγοντας: «Όταν η κ. Σαπουνά λέει ότι τα παιδιά πέθαναν από την Ελλάδα, δηλαδή εμείς τους σκοτώσαμε τους ανθρώπους; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train για 45 εκατομμύρια; Ξεπουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μιλάτε κιόλας».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, στον τηλεοπτικό σταθμό Ertnews.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου: «Η κ. Βούλτεψη ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της αφού έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών! Είχε μάλιστα το θράσος να επιχειρήσει να… τεκμηριώσει την αθλιότητά της λέγοντας πως για το δυστύχημα ευθύνεται η πώληση του μεταφορικού έργου στην ιταλική εταιρεία, τη στιγμή που το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει παραμείνει υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του Δημοσίου. Κι όλα αυτά για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη, ενώ το κόμμα της κυβερνούσε ήδη τέσσερα χρόνια»

«Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού η ίδια η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για το έγκλημα των Τεμπών, έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπαζωθεί η αλήθεια. Δεν πρόκειται να τους περάσει. Όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί», σημειώνει και καταλήγει:

«Συμφωνεί ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου με την κ. Βούλτεψη ότι δηλαδή “ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών”;».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για άμεση κατάθεση των «Φραπέ» και Σεμερτζίδου – Για συγκάλυψη μιλούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trichoptosi-new
ΥΓΕΙΑ

Τριχόπτωση: Καινοτόμος ορός υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα σε άνδρες και γυναίκες

argyros-calombaris-souvlaki
MEDIA

Ο Αργυρός πήγε σε πρωινή εκπομπή της Αυστραλίας και δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό (video)

gargalakou_opekepe_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» κατά του Βάρρα από τη Γαργαλάκου της Neuropublic

aautokinito_agora
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αύξηση στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο, στο 16,1% τα ηλεκτρικά

Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 15:05
trichoptosi-new
ΥΓΕΙΑ

Τριχόπτωση: Καινοτόμος ορός υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα σε άνδρες και γυναίκες

argyros-calombaris-souvlaki
MEDIA

Ο Αργυρός πήγε σε πρωινή εκπομπή της Αυστραλίας και δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό (video)

gargalakou_opekepe_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» κατά του Βάρρα από τη Γαργαλάκου της Neuropublic

1 / 3