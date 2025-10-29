Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

Θύελλα προκάλεσε η δήλωση της βουλευτή της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη, για το έγκλημα των Τεμπών, ότι «από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews σχετικά με τη νομοθεσία της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η κ. Βούλτεψη διέκοψε την αναπληρώτρια γραμματέα της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά και αναφερόμενη στο έγκλημα των Τεμπών, είπε πως «από την Ελλάδα πέθαναν τα παιδιά ή από τότε που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train; Από την Ελλάδα πέθαναν ή από τον ΣΥΡΙΖΑ; Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν, που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train».

Η βουλευτής της ΝΔ συνέχισε, λέγοντας: «Όταν η κ. Σαπουνά λέει ότι τα παιδιά πέθαναν από την Ελλάδα, δηλαδή εμείς τους σκοτώσαμε τους ανθρώπους; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train για 45 εκατομμύρια; Ξεπουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μιλάτε κιόλας».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις σημερινές δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, στον τηλεοπτικό σταθμό Ertnews.

Όπως αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου: «Η κ. Βούλτεψη ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της αφού έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών! Είχε μάλιστα το θράσος να επιχειρήσει να… τεκμηριώσει την αθλιότητά της λέγοντας πως για το δυστύχημα ευθύνεται η πώληση του μεταφορικού έργου στην ιταλική εταιρεία, τη στιγμή που το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει παραμείνει υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του Δημοσίου. Κι όλα αυτά για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη, ενώ το κόμμα της κυβερνούσε ήδη τέσσερα χρόνια».

«Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού η ίδια η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για το έγκλημα των Τεμπών, έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπαζωθεί η αλήθεια. Δεν πρόκειται να τους περάσει. Όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί», σημειώνει και καταλήγει:

«Συμφωνεί ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου με την κ. Βούλτεψη ότι δηλαδή “ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών”;».

Διαβάστε επίσης:

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για άμεση κατάθεση των «Φραπέ» και Σεμερτζίδου – Για συγκάλυψη μιλούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ