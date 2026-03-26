Podcast: Γιάννης Μπέζος: «Όταν ψηφίζουμε πρέπει να σκεφτόμαστε δυο φορές»

Με εντυπωσιακό προγραμματισμό, οι Επιχειρήσεις Τάγαρη προετοιμάζουν για το καλοκαίρι του 2026 έναν «Οθέλλο» υψηλών προσδοκιών, με τον Γιάννη Μπέζο στη σκηνοθεσία και τους Δαδακαρίδη – Σαράντη σε πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Η κλασική τραγωδία του Σαίξπηρ «Οθέλλος», διαχρονικά επίκαιρη και ανεξάντλητη σε ερμηνευτικά βάθη, θα αποκτήσει νέα σκηνική πνοή. Αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία του με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στις «Αινιγματικές Παραλλαγές» του Ερίκ-Εμμανουέλ Σμιτ, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο Δαδακαρίδης θα ενσαρκώσει τον Οθέλλο. Απέναντί του, ο Μιχάλης Σαράντης αναλαμβάνει τον ρόλο του Ιάγου, ενός από τους πλέον σκοτεινούς και σύνθετους χαρακτήρες του σαιξπηρικού σύμπαντος. Μια κορυφαία θεατρική συνάντηση: ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Μιχάλης Σαράντης και η Στεφανία Γουλιώτη ως τραγική Δυσδαιμόνα, σε μια σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου. Ο σκηνοθέτης είπε ότι η παράσταση αυτή θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο και θα περιοδεύσει σε επιλεγμένες πιάτσες.

Ένα έργο που ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού πριν λίγα χρόνια είχε παίξει σε αυτό, ερμηνεύοντας τον Οθέλλο, με τον Αιμίλιο Χειλάκη στον ρόλο του Ιάγου. Αναφέρθηκε επίσης και στο έργο «Αμερικάνικος Βούβαλος», που σκηνοθέτησε την τρέχουσα σεζόν και ολοκλήρωσε τις παραστάσεις του. Μιλώντας για τα κλασικά αυτά κείμενα, τόνισε ότι όταν τα έργα συνομιλούν με τον χρόνο, τότε είναι κλασικά, υπογραμμίζοντας έτσι το πόσο σημερινός είναι ο «Οθέλλος». Ακόμα, αναφερόμενος στον τρόπο που σκηνοθετεί, είπε: «Είμαι σκηνοθέτης που δουλεύω με άξονα τον ηθοποιό».

Βεβαίως, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας. Σχετικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε ότι: «Εκπροσωπεί την τάση όλων αυτών που απαξιώνουν το δημοκρατικό πολίτευμα» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι: «Αν καταρρεύσει η Ευρώπη, θα καταρρεύσει και η δημοκρατία, η οποία είναι ένα καθημερινό στοίχημα και θέλει διαρκή συντήρηση». Τέλος, είπε ότι μετά από κάθε κρίση, μετά από κάθε πολεμική σύρραξη, κάποιοι τα «οικονομάνε» και οι καταστάσεις ισορροπούν, αφού κάποιοι γίνουν πολύ πλουσιότεροι. Ολοκλήρωσε τη συζήτηση με την προτροπή: «Πρέπει να σκεφτόμαστε δυο φορές όταν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Άγγελος Συρίγος: «Με τους κατοίκους των παραλίων της Τουρκίας, είμαστε φυλετικά συγγενείς»

Podcast – Μιχάλης Μητρούσης: «Πρέπει πάντα να θυμόμαστε την Ιστορία μας, οι 200 της Καισαριανής είδαν κατάματα το θάνατο με υπερηφάνεια»

Podcast – Θάνος Βερέμης: «Η Κίνα παραμονεύει να γίνει η πρώτη δύναμη στον κόσμο»