Podcast – Θάνος Βερέμης: «Η Κίνα παραμονεύει να γίνει η πρώτη δύναμη στον κόσμο»

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη, το βιβλίο του καθηγητή Θάνου Βερέμη με τίτλο «Ένας νέος κόσμος. Η εποχή του MAGA».

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε στη νέα θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προαναγγείλει πολλές από τις αναθεωρητικές προθέσεις του, συζητάει με τον Πούτιν εκεχειρία στον πόλεμό του με την Ουκρανία, βομβάρδισε τους Χούθι της Υεμένης για να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά δυτικών πλοίων, δήλωσε ενδιαφέρον για την κατο­χή της Διώρυγας του Παναμά και της Γροι­λανδίας, επέβαλε μεγάλους δασμούς στις εισαγωγές από γειτονικές του χώρες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα.

Επιθυμεί να μεταμορφώσει την καθημαγμένη Γάζα σε Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής, αλλά χωρίς τον πληθυσμό της. Τον χαρακτήρισε στη συνομιλία μας ως ένα κακό ηγέτη χωρίς προηγούμενο στην Ιστορία των ΗΠΑ. Ακόμα κατα τη διάρκεια της συζήτησης είπε: «Ο Τραμπ, παρότι είναι αδιάβαστος και αγράμματος, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση». Βεβαίως από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός τόσο του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου, όσο και αυτού στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τη Ρωσία είπε ότι «η μόνη αποδοτική βιομηχανία της Ρωσίας είναι η πολεμική». Ακόμα πρόσθεσε ότι ο Πούτιν σήμερα κερδίζει δισεκατομμύρια από τη σύρραξη στο Ιράν. Σχολιάζοντας τον πόλεμο αυτό, προέβλεψε ότι πιθανή εξέγερση του Ιρανικού λαού θα καταλήξει σε μεγάλη αιματοχυσία. Ακόμα είπε ότι η λύση της εισβολής χερσαίων δυναμεών δεν είναι εφικτή γιατί θα είναι πολύ αιματηρή για τους Αμερικάνους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε επίσης: «Δεν βλέπω πως μπορεί τελικά να πέσει το καθεστώς του Ιράν». Όσο για την στάση του Πεκίνου είπε ότι η Κίνα παραμονεύει να γίνει η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Τέλος δεν απέφυγε να σχολιάσει και την αποστολή ελληνικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή είναι η καλύτερη κίνηση εξωτερικής πολιτικής που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όσο για την Ευρώπη και το μέλλον της, είπε ότι από τους σημερινούς πολέμους πρέπει να μάθει και όχι να ξεχάσει.

Ο Θάνος M. Βερέμης είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Βοστόνη και στην Οξφόρδη (D.Phil) και υπήρξε εταίρος έρευνας στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου (Adelphi Paper No-17, Greek Security. Issues and Policies, London 1982). Υπήρξε ακόμα επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ (1983), Princeton (1988), Οξφόρδης (1990), LSE (2006), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008) και στο University of Illinois (2014).

Έγινε ο πρώτος καθηγητής στην έδρα Κων. Καραμανλής στο Fletcher School of Law & Diplomacy (2001-2003) της Βοστόνης. Υπήρξε ακόμα ιδρυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ (1988) και από το 2004 ως το 2010 πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Έχει γράψει πολλά βιβλία στα ελληνικά και στα αγγλικά.

