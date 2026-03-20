ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 08:32
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

Podcast – Μοσούλη: Στα ερείπια μιας πληγωμένης πόλης

Καθώς από το προηγούμενο επεισόδιο βρεθήκαμε στην πρωτεύουσα του ημιαυτόνομου κράτους του Κουρδιστάν, το Ντουχόκ, θεωρήσαμε ότι ήταν μια λαμπρή ευκαιρία να βρεθούμε στη γειτονική Μοσούλη.

Οι Κούρδοι τη θεωρούν φυσική πρωτεύουσά τους, ωστόσο αυτή «επιμένει» να ανήκει στο Ιράκ.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πετύχουμε, αφού η περιοχή της Μοσούλης θεωρείται εμπόλεμη και εισέρχεσαι σε αυτήν με δική σου ευθύνη. Με τη συνοδεία ενός ειδικού «ξεναγού», αλλά και ενός έμπειρου Αφγανού ντοκιμαντερίστα, βρεθήκαμε στα ερείπια της πόλης. Διότι περί ερειπίων πρόκειται…

Η Μοσούλη, άλλλοτε εμπορικό κέντρο συνάντησης των καραβανιών, τώρα αντικρίζει με φρίκη τη μοίρα που της επιφύλαξε το πετρέλαιο.

Η κάποτε πλούσια κόρη του Τίγρη, το καμάρι της Μεσοποταμίας, τώρα μοιάζει με ξεδοντιασμένη γηραιά κυρία.


Η Μοσούλη πλήρωσε πολύ ακριβά τις πετρελαιοπηγές που την περιβάλλουν, αφού από τον προηγούμενο αιώνα οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν ποτέ. Από τον Α’ Παγκόσμιο, ως τις τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ Isis και ντόπιων ή αμερικανικών δυνάμεων, αυτές που άφησαν τα χαλάσματα, που με φρίκη αντικρίσαμε. Κατά τα άλλα, μια ζωή που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της και μια δειλή ανοικοδόμηση, κυρίως με αμερικανικά κεφάλαια. Μια πόλη που βλέπει τα όσα συμβαίνουν γύρω της και τρέμει να μην ξανασυμβούν και σ’ αυτήν.

