Podcast – Αλέξης Πανσέληνος: «Στην Ελλάδα ελάχιστοι συγγραφείς ζουν από τα βιβλία τους»

Στο πλαίσιο του τριήμερου φεστιβάλ «Καβάφεια 2026», που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, ο πολυβραβευμένος ήδη συγγραφέας βραβεύτηκε για το συνολικό του έργο στην πεζογραφία. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου βραβείου και σχολίασε σχετικά με τις επιτροπές που αποφασίζουν για τα βραβεία ότι: «Τα μέλη των επιτροπών αυτών θα πρέπει να ξεχωρίζουν».

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο προς τιμήν του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ενώ εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις δύο πόλεις της Αιγύπτου με σημαντική παρουσία ελληνικού στοιχείου.

Στην τελετή απονομής, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου στην Όπερα του Καΐρου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που έδωσε το «παρών» στην τελετή, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου, τονίζοντας τη δύναμη της λογοτεχνίας να γεφυρώνει πολιτισμούς. Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στη λογοτεχνία και τους συγγραφείς γενικότερα, είπε ότι σήμερα στην Ελλάδα ελάχιστοι συγγραφείς βιοπορίζονται από τα βιβλία τους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρθηκε στη βιομηχανία του βιβλίου που δίνει την ευκαιρία σε πολλούς να εμφανιστούν σαν λογοτέχνες, με μοναδικό στόχο να προβληθούν, και είπε: «Η λογοτεχνία δεν είναι όχημα προβολής, οι λογοτέχνες είναι υπηρέτες της τέχνης τους». Ο συγγραφέας έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 1986 για το αριστουργηματικό του βιβλίο «Η μεγάλη πομπή», με το Βραβείο Μυθιστορήματος 2012 του περιοδικού «Διαβάζω» για το «Σκοτεινές επιγραφές», με το Βραβείο Μυθιστορήματος 2019 της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) για τα «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια» και με το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο 2020 του περιοδικού «Ο Αναγνώστης» για το σύνολο του έργου του. Το 2021 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και πολωνικά.

