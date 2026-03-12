Podcast – Ρίτα Αντωνοπούλου: «Υπάρχει ξανά σαφής υποτίμηση της γυναίκας και μέσα από είδη μουσικής»

Η Ρίτα Αντωνοπούλου επανέρχεται με μια μουσική παράσταση με τίτλο «Της Γυναίκας Σου Η Καρδιά» στο Σταυρό του Νότου-Plus, τα Σάββατα 21, 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Μιλώντας για αυτή τη δουλειά της, που ξεκίνησε ήδη από τη Θεσσαλονίκη, είπε ότι ήταν μια επιθυμία της για πολύ καιρό και τώρα αποφάσισε να την παρουσιάσει. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει μουσική και θέατρο και μας μιλά για τη γυναίκα. Η αφορμή για να γίνει πράξη τώρα αυτή η παράσταση είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ξανά μια σαφής υποτίμηση της γυναίκας, ακόμα και μέσα από ορισμένα είδη μουσικής, τόνισε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι φανερό πλέον πως υπάρχει ένα κίνημα ξανά με σκοπό να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο. Σχετικά με το περιεχόμενο της μουσικής παράστασής της, είπε ότι μέσα από τραγούδια και κείμενα ξεδιπλώνονται οι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας: η γυναίκα-κόρη, η γυναίκα-μητέρα, η γυναίκα-ερωμένη, το θύμα, η μάγισσα, η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται. Ρόλοι που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν.

Η μουσική συναντά τον λόγο και δημιουργεί έναν χώρο εξομολόγησης: γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις που φωτίζουν τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο, ενώ παράλληλα ανταμώνει με τον ανδρικό ρόλο: μονιάζουν, αγαπιούνται, συγκρούονται και τελικά δημιουργούν μαζί, όχι ως αντίπαλοι αλλά ως συνοδοιπόροι. Σχολιάζοντας την τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα και με την ιδιότητα της μητέρας, είπε ότι αυτοί που κάνουν τους πολέμους πρωτίστως δεν αγαπούν και δεν νοιάζονται για τα παιδιά. Υπογράμμισε ότι: «Δεν γίνεται να αγαπάς τα παιδιά και να κάνεις πόλεμο». Επίσης αναφέρθηκε και στην απραξία των ανθρώπων σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος έχει μουδιάσει και νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι».

