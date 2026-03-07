Podcast – Γεράσιμος Γεννατάς: «Το θέατρο φωνάζει σήμερα: Άνθρωποι μιλάω για σας! Ελάτε!»

Ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ.

Η επετειακή παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, με την οποία γιόρτασε 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στο κατάμεστο «Κώστας Τσιάνος» κατακτώντας κοινό και κριτικούς με συνεχόμενες sold out βραδιές, έρχεται και στην Αθήνα.

Μισάνθρωπος είναι ο Γεράσιμος Γεννατάς. Μαζί του επί σκηνής ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ: Στεφανία Καραγιάννη, Στάθης Κόκκορης, Αστέρης Κρικώνης, Μαρσέλα Λένα, Νάντια Μαργαρίτη. Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Από τις 12 Μαρτίου και μόνο για 16 παραστάσεις, στο νέο Θέατρο Φιλίπ της Κυψέλης.

Η πιο δημοφιλής, αλλά και η πιο πικρή κωμωδία του κορυφαίου Γάλλου ποιητή, αφιερωμένη στους απατεώνες κάθε εποχής, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, σε νέα ελληνική έμμετρη διασκευή 1.600 στίχων πάνω στη μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη.

Σχετικά με την υπόθεση του πασίγνωστου έργου του Μολιέρου, είμαστε στο Παρίσι του 1666. Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος. Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

Στο σημείο αυτό ο ηθοποιός τόνισε ότι ο Μισάνθρωπος ακροβατεί μεταξύ κωμικού και τραγικού. Ακόμη διευκρίνισε ότι ο Μισάνθρωπος μισεί την κατάντια των ανθρώπων και όχι τον άνθρωπο. Τόνισε επίσης ότι ένα έργο που ανεβαίνει τώρα, πρέπει να μιλάει στην κοινωνία του σήμερα. Άλλωστε το θέατρο φωνάζει ότι μιλάει για μας και μας καλεί να το παρακολουθήσουμε. Τέλος σχολιάζοντας τη ζοφερή επικαιρότητα είπε ότι βρισκόμαστε σήμερα 200 χρόνια πριν με όλα αυτά που συμβαίνουν και χαρακτήρισε τον πόλεμο «προϊόν κέρδους».

