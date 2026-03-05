Podcast – Τζένη Καζάκου: «Στην αρχή της καριέρας μου, κάποιοι ήταν κακοπροαίρετοι σε σχέση με τ’ όνομά μου»

Ένα εμβληματικό έργο του νεοελληνικού θεάτρου, το διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά με τίτλο «Με δύναμη από την Κηφισιά», ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια.

Η νεαρή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Είναι μία από τις πιο ευφυείς νεοελληνικές κωμωδίες και έρχεται με έναν θίασο-έκπληξη: τέσσερις χαρισματικές Ελληνίδες ηθοποιούς που αναλαμβάνουν να φωτίσουν με χιούμορ και συγκίνηση τους χαρακτηριστικούς ρόλους του έργου, σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Οι Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη και Τζένη Καζάκου ενσαρκώνουν τέσσερις γυναίκες δεμένες με βαθιά φιλία, που ονειρεύονται συνεχώς ένα ταξίδι, την ελευθερία, την επανεκκίνηση.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, η ηθοποιός είπε ότι εδώ έχουμε τέσσερις γυναίκες. Ένα σπίτι. Χθες, σήμερα, αύριο. Ο χρόνος κυλά, οι μνήμες επιστρέφουν και το μέλλον παραμένει ανοιχτό σαν ερώτημα. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, διαλυμένα, ξεχασμένα, αλλά και πεισματικά ζωντανά. Η απόγνωση συνυπάρχει με την ελπίδα. Το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα. Το χιούμορ γίνεται άμυνα και εξομολόγηση μαζί.

Είναι μια παράσταση που τοποθετεί πάνω απ’ όλα τη ζωή με τις αντιφάσεις της, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τη δύναμη που βρίσκουμε μέσα μας για να συνεχίσουμε. Είναι ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, τρυφερό και αληθινό, που μιλά για τις γυναίκες μέσα από την Αλέκα, τη Φωτεινή, τη Μάρω και την Ηλέκτρα, κλείνοντας το μάτι και στον κόσμο των ανδρών.

Σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζει και ερμηνεύει τους ρόλους της, η ταλαντούχος ηθοποιός είπε: «Δουλεύω πρώτα με την ενσυναίσθηση και μετά με την τεχνική». Δεν παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί και στις δυσκολίες που συνάντησε στο ξεκίνημα της καριέρας της από κακοπροαίρετους, σχετικά με το ονοματεπώνυμό της.

Τέλος, όσον αφορά τη συνεργασία της σ’ αυτή την παράσταση με τη μητέρα της, Τάνια Τρύπη, είπε: «Στο θέατρο με τη μητέρα μου είμαστε συνεργάτες, δοκιμάζεται εδώ η σχέση μου με τη μαμά μου και επαγγελματικά».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

Podcast – Λεία Βιτάλη: «Μένουμε απαθείς μπροστά στις λαμογιές που ακούμε – Στόμωσε πια η ψυχή μας»

Podcast – Μίνως Ευσταθιάδης: «Οι δύο πραγματικές ιστορίες του βιβλίου μου κόβουν την ανάσα»