Podcast – Λεία Βιτάλη: «Μένουμε απαθείς μπροστά στις λαμογιές που ακούμε – Στόμωσε πια η ψυχή μας»

Η Λεία Βιτάλη γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Ως πεζογράφος, θεατρική συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και ως κειμενογράφος, έχει βραβευτεί με ελληνικά και διεθνή βραβεία. Το τελευταίο της βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, έχει τίτλο: «Η οργή των μικρών ανθρώπων».

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση του βιβλίου, όπου βρισκόμαστε στον Νοέμβριο του 1824. Κι εδώ γεννιέται το ερώτημα εάν μπορεί η δολοφονία ενός εικοσιτετράχρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία μιας χώρας. Ενώ η επανάσταση βράζει στον Μοριά, σκοτεινά πάθη, ανομολόγητοι έρωτες και μυστικές διεκδικήσεις καταστρέφουν τα ιδανικά κι οδηγούν σε εμφύλιο πόλεμο, που ανατρέπει τα δεδομένα. Η ύπουλη δολοφονία του Πάνου, πρωτότοκου γιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που προοριζόταν για κυβερνήτης της νέας χώρας, πυροδοτεί την οργή των μικρών ανθρώπων. Ο πατέρας του παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και ψάχνει τον δολοφόνο. Στην πορεία του θα γυρίσει στο παρελθόν και θα ξαναζήσει τα γεγονότα της επανάστασης με διαφορετικό τρόπο.

Ποιος είναι ο δολοφόνος και πόση συμμετοχή έχει η Ευρώπη σε αυτή τη δολοφονία; Γιατί δεν έπρεπε η νέα χώρα να κυβερνηθεί από Έλληνα και ιδιαίτερα από έναν επαναστάτη; Ποια συμφέροντα διαμόρφωσαν την πορεία της χώρας; Τι ρόλο έχουν παίξει ο Μέττερνιχ, ο Ναπολέων, ο τσάρος Αλέξανδρος, ο λόρδος Βύρωνας, αλλά και η Μαίρη Σέλλεϋ, ο Μπετόβεν, η δούκισσα της Πλακεντίας; Η οδύσσεια της αποκάλυψης του δολοφόνου του Πάνου, μέσα από συνεχείς ανατροπές, θα ρίξει νέο φως στα γεγονότα αλλά και στην ίδια την αντιφατική προσωπικότητα του πατέρα του. Πώς ένας απλός άνθρωπος, φτιαγμένος από συνηθισμένο υλικό, επιθυμίες, όραμα, αμφιβολίες, δράση, έρωτες και οργή, μετατράπηκε σε έναν τέτοιο ήρωα, που οι άνθρωποί του τον πίστεψαν σαν Θεό και η Ευρώπη τον φοβήθηκε σαν διάβολο; Στη συζήτησή μας η συγγραφέας έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν απομυθοποίησε σε καμιά περίπτωση τον Κολοκοτρώνη, παρουσιάζοντας στο βιβλίο την ανθρώπινη πλευρά του.

