Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

28.02.2026 07:20

Podcast – Μίνως Ευσταθιάδης: «Οι δύο πραγματικές ιστορίες του βιβλίου μου κόβουν την ανάσα»

28.02.2026 07:20
PODCAST EYSTATHIADIS SITE 28.02

Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025, η σημαντικότερη διάκριση για έναν Έλληνα συγγραφέα, απονέμεται φέτος στον Μίνωα Ευσταθιάδη, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού νουάρ, με βραβεύσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, για το καθηλωτικό true crime μυθιστόρημά του με τίτλο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους», εκδ. Μεταίχμιο, και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του μυθιστορήματος, που αποτελείται από δύο πραγματικές υποθέσεις, έχουμε τα εξής: Το 2022 ο Μίνως Ευσταθιάδης έλαβε άδεια εισόδου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Στράουμπινγκ, στη Γερμανία, προκειμένου να συναντήσει έναν κρατούμενο καταδικασμένο σε ισόβια και να συνομιλήσει μαζί του. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε, όμως στη διάρκειά της άρχισε να ξεδιπλώνεται μια διαφορετική, άγνωστη υπόθεση: Πώς συνδέεται η εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981 στο δάσος της βαυαρικής λίμνης Άμερ με τη δολοφονία μιας γυναίκας το 2006 στο πολυτελές ρετιρέ της, στο κέντρο του Μονάχου; Ο κατάδικος μεταμορφώνεται σε αφηγητή και ο συγγραφέας σε ερευνητή ή μήπως σε πραγματικό μάρτυρα;

Η έρευνα τον οδηγεί από τις πύλες της μεγαλύτερης φυλακής υψίστης ασφαλείας της Βαυαρίας, στο Στράουμπινγκ, έως το δάσος της λίμνης Άμερ, στην «καρδιά του κτήνους», μπλέκοντάς τον στα νήματα ενός εφιάλτη από τον οποίο πολλοί ακόμη δεν έχουν ξυπνήσει.

