24.02.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

24.02.2026

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

Στο θέατρο Μικρό Χόρν παρουσιάζεται το έργο του David Ireland «Το 5ο Βήμα», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου. Ο Παντελής Δεντάκης και ο Θάνος Τοκάκης ερμηνεύουν τους δύο ρόλους.

Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Πρόκειται για δύο άντρες, έναν νυν και έναν πρώην αλκοολικό, που, στην προσπάθειά τους να αναρρώσει ο πρώτος από το αλκοόλ, ακολουθούν τα «12 βήματα», τα 12 στάδια απεξάρτησης των ΑΑ (Αλκοολικοί Ανώνυμοι). Παρά τις μεγάλες διαφορές τους, προχωρούν τα 4 πρώτα βήματα με σχετική ευκολία. Παραδέχονται ότι έγιναν ανίσχυροι από τη χρήση του αλκοόλ, εξερευνούν την πίστη τους σε μία ανώτερη δύναμη αλλά και στον άνθρωπο, αναγνωρίζουν τα σφάλματα της ζωής τους και τα αποδέχονται. Όμως πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν το 5ο βήμα; Να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειές τους και να μπορέσουν να τις αντέξουν;

Σχετικά με το θέμα του έργου, ο Παντελής Δεντάκης τόνισε ότι ο αλκοολισμός είναι μια ψυχική ασθένεια και, όπως όλες οι ψυχικές νόσοι, έχει τη θεραπεία του.

Παράλληλα με την παράσταση στο Μικρό Χόρν, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης σκηνοθετεί στο Μικρό Εθνικό Θέατρο / Εφηβική Σκηνή το έργο της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη με τίτλο «Έχεις πέντε λεπτά». Ένα έργο για το όνειρο εντός μας, τα όνειρα που άλλοι κάνουν για μας και που συχνά, άθελά μας, υιοθετούμε, για τους φόβους, ακόμη και τους εφιάλτες μας. Για εκείνη τη στιγμή της μέρας ή της νύχτας όπου τολμάμε να γίνουμε κυρίαρχοι του εαυτού μας, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Για εκείνη τη μοναδική για τον καθένα στιγμή της απόλυτης και ουσιαστικής ελευθερίας. Μια αθλητική ομάδα εφήβων προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους και τις αδυναμίες της. Άνθρωποι που ονειρεύονται, άλλοτε βουβά, άλλοτε ηχηρά, αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Άνθρωποι που αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα για να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου τούς περιορίζει και τους ετεροκαθορίζει. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν το σύστημα αυτό δεχόταν την κριτική τους; Θα κατέρρεε ή θα επαναπροσδιοριζόταν, θεμελιώνοντας νέες νόρμες και στόχους; Πώς θα τους έβρισκε όλους η επόμενη μέρα; Σχετικά με την παράσταση αυτή, ο Παντελής Δεντάκης τόνισε ότι σήμερα υπάρχουν πολύ δύσκολα πράγματα για τους εφήβους και ότι τις παραστάσεις αυτές πρέπει να τις βλέπουν πρώτα οι γονείς.

