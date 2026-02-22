search
22.02.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

22.02.2026 07:01

Podcast – Ιωάννης Αθανασόπουλος: «Ήμουν για αρκετό καιρό σε κώμα μετά από ατύχημα»

22.02.2026 07:01
To «Λαχταρώ» της Sarah Kane, μια εκ βαθέων εξερεύνηση του ανθρώπινου ψυχισμού αντιμέτωπου με οριακές καταστάσεις, έρχεται τον Φεβρουάριο στο Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Χριστίνας Χατζηβασιλείου.

Με αυτή την αφορμή, ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση, μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε σκηνή του ΚΘΒΕ, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Σχετικά με το έργο είπε ότι είναι γραμμένο λίγους μήνες πριν την αυτοκτονία της. Το «Λαχταρώ» (Crave, 1998) είναι η τολμηρή απόπειρα της ίδιας της Κέην να βυθιστεί στα μύχια των φόβων της και να τους καταγράψει μέσα από ένα παλίμψηστο δραματουργικών μοτίβων και προσωπικές της εξομολογήσεις. Είναι τέσσερις φωνές που αλληλοσυμπληρώνονται σε μια ιδιότυπη αφήγηση, μετέωρη στον χρόνο και στον χώρο, σε ένα κείμενο που μιλάει για τις επώδυνες διαδρομές διαφυγής του μυαλού από τα τραύματα. «Το Crave παραμένει το πιο ερμητικό, μηδενιστικό και σκοτεινό έργο της Κέην».

Σχετικά με τα έργα στα οποία καλείται να συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι πολύ δύσκολα και απαιτητικά, σε ρόλους ιδιαίτερα «σκοτεινούς», είπε ότι: «Είμαι για τα δύσκολα έργα και ελπίζω να τα καταφέρνω, πράγματι με κυνηγούν οι σκοτεινοί ρόλοι».

