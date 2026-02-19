Podcast – Βασίλης Σκουλάς: «Το ταλέντο σε μένα φανερώθηκε 8 χρονών»

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Όγδοο η βιογραφία του Βασίλη Σκουλά, με τίτλο: «Στο μετερίζι τς’ ανθρωπιάς». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Πριν λίγες μέρες γιόρτασε τα 80 χρόνια του, επιβεβαιώνοντας με τη στάση του, τον χαρακτήρα του, το χάρισμα και τη συνέπειά του στο καλό τραγούδι ότι αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα των καλλιτεχνών που στις μέρες μας χαίρουν πλατιάς εκτίμησης από διαφορετικές γενιές και γωνιές του τόπου μας.

Τον Ανωγειανό λυράρη, μαντολινίστα, τραγουδοποιό και τραγουδιστή τον εκτιμούν, τον παραδέχονται και τον θαυμάζουν από τον Έβρο έως και την Κύπρο, αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός, καθώς και ευήκοα ώτα. Γιατί η ομορφιά, η ευαισθησία, η καλλιέργεια και η γνώση της μουσικής τέχνης, και μαζί η ανθρωπιά, η ευγένεια, η γενναιοδωρία, η ταπεινότητα και η ορθή περηφάνια, δεν έχουν πατρίδα.

Το βιβλίο αυτό περιγράφει με συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό του προσωπικού του αρχείου.

Αναφέρθηκε επίσης στο οικογενειακό του περιβάλλον και πόσο επηρέασε τη μετέπειτα πορεία του. Μίλησε εκτενώς για τον πατέρα του, λέγοντας ότι στα 70 του χρόνια ανακάλυψε ένα σπουδαίο ταλέντο ζωγραφικής και χαρακτικής και πολλοί τον χαρακτήρισαν νέο Θεόφιλο, σε αντίθεση με τον ίδιο, που το ταλέντο του φανερώθηκε στην ηλικία των επτά ετών.

Ακόμα, δεν παρέλειψε να μιλήσει για το σήμερα, αλλά και για τις συναυλίες που έδωσε σε κάθε γωνιά της γης όπου υπάρχει ελληνισμός. Με συγκίνηση είπε επίσης ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να πηγαίνει εκεί που τον αγαπά ο κόσμος.

Τέλος, σχετικά με τη βιογραφία του, είπε ότι ένιωσε την υποχρέωση να διηγηθεί στον κόσμο όσα έζησε μέχρι σήμερα στην πολυετή και σπουδαία καριέρα του.

