ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 09:28
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

14.02.2026 07:15

Podcast – Δημήτρης Μπάσης: «Ο Αντώνης Καλογιάννης με τη βαθιά φωνή του, μίλαγε στις ψυχές μας»

14.02.2026 07:15
PODCAST BASIS SITE 14.02

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, το Θέατρο Παλλάς στις 20:30 ανοίγει την αγκαλιά του για να φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή Αντώνη Καλογιάννη, με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ.

Στη σκηνή θα ανέβουν σπουδαίοι ερμηνευτές και φίλοι του, για να τιμήσουν τη διαδρομή του με σεβασμό και αγάπη: Μελίνα Ασλανίδου, Παντελής Θαλασσινός, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, επικεφαλής της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, ενός συνόλου που γνωρίζει όσο λίγα πώς να ανασύρει το συναίσθημα μέσα από την παράδοση και το έντεχνο σύμπαν, με λεπτότητα και σεβασμό. Με αυτή την αφορμή ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε στο topontiki.gr.

Μίλησε για μια βραδιά μνήμης και ευγνωμοσύνης, πέντε χρόνια μετά την απώλειά του, για μια φωνή που δεν χάιδεψε απλώς τα τραγούδια, αλλά τα υπηρέτησε με αλήθεια, ήθος και βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία.

Ο Αντώνης Καλογιάννης τόνισε, με τη φωνή που έδωσε πνοή σε μεγάλες ιδέες, σε στίχους ποιητικούς και σε μουσικές που σφράγισαν εποχές. Είχε την τύχη αλλά και τη βαριά ευθύνη να σταθεί δίπλα σε κορυφαίους δημιουργούς, με πρώτο τον Μίκη Θεοδωράκη, και να γίνει φορέας ενός τραγουδιού που μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή μας. Αναφέρθηκε επίσης και στα δικά του προσεχή σχέδια, κάνοντας αναφορές και στη μέχρι τώρα πορεία του, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο η προσωπική του αλλά και οι συμμετοχές του σε αφιερώματα και συνεργασίες.

