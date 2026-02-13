search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 08:41
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

13.02.2026 07:00

Podcast – Αλάσκα (2): Σε μια από τις ομορφότερες γωνιές του κόσμου

13.02.2026 07:00
podcast-kexagias-site-1

Μετά το αστικό -έστω, όχι και τόσο- Ανκορέιτζ, μας περιμένει η φύση της Αλάσκας, για να μας επιδείξει τη δυνατότητα που διαθέτει να συνθέτει μοναδικές συμφωνίες, με βουνά, δέντρα, λίμνες και ποτάμια.

Πριν απ’ όλα, στη μοναδικότητα αυτής της γωνιάς του πλανήτη, το πάρκο Μακάρθι, δύσκολο στην προσέγγισή του, χαρίζει την ωραιότερη εικόνα στο ερωτικό σμίξιμο των νερών με τις κατάφυτες εκτάσεις. Στην άκρη του πάρκου, ένα «καμπόικο» χωριό από τα παλιά, με ελάχιστα σπίτια, ένα πανδοχείο, ένα μπαρ κι ένα εστιατόριο. Απέναντι, ένα ψηλό βουνό κι ένας παγετώνας που το διασχίζει. Σαν ταινία που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου.


Παρ’ ότι το Μακάρθι αποτελεί ό,τι ομορφότερο έχει να επιδείξει η φύση της Αλάσκας, το πάρκο Ντενάλι, με το όρος Μακίνλεϊ, αποτελούν το «βαρύ πυροβολικό» της περιοχής. Ο εντυπωσιακός ορεινός όγκος συνδυάζεται με εκτάσεις δεντρόφυτες και ποταμίσια νερά. Αλλά και τάρανδους, καριμπού , αρκούδες.

Αυτές οι τελευταίες θέλουν προσοχή, υπάρχουν παντού προειδοποιήσεις. Συγκινητικό το σημείο του «Magic bus, όπου χάθηκε ο Αλεξάντερ, ένας αυθεντικός οικολόγος. Στο τέλος, στην άκρη του πάρκου Ντενάλι, με το πρώτο ξενοδοχείο της Αλάσκας, μια μνήμη από γουέστερν.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ο ρόλος της Μέριλιν με έριξε σε αχαρτογράφητα νερά»

Podcast – Ραφίκα Σαουίς: «Θέλω να δω στην Επίδαυρο μαύρους ηθοποιούς, να σπάσει το στερεότυπο»

Podcast – Θανάσης Παπαγεωργίου: «Ο αληθινός Μποστ φάνηκε όταν έφυγε από την “Καθημερινή”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
farmakeio new
ΥΓΕΙΑ

Aπό τη Δευτέρα τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τέλος στις «ουρές της ντροπής»

esiea-new
MEDIA

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πώς ψήφισαν οι δημοσιογράφοι, οι έδρες στο νεο ΔΣ

shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται φόρος στα μικρά πακέτα από Κίνα – Μπαίνει φρένο σε Temu και Shein στην Ευρώπη

konstantaras-new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως μόνιμα ανικανοποίητοι, ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους»

σεκπυ
BUSINESS

ΣΕΚΠΥ: Θεσμικός σχεδιασμός, ευρωπαϊκές ευκαιρίες και εγχώρια συμμετοχή στο επίκεντρο για τη νέα εποχή της αμυντικής βιομηχανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

tsipras tasoulas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκπληξη Αμαλίας για τη διαρροή Τασούλα μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 08:41
farmakeio new
ΥΓΕΙΑ

Aπό τη Δευτέρα τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τέλος στις «ουρές της ντροπής»

esiea-new
MEDIA

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πώς ψήφισαν οι δημοσιογράφοι, οι έδρες στο νεο ΔΣ

shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται φόρος στα μικρά πακέτα από Κίνα – Μπαίνει φρένο σε Temu και Shein στην Ευρώπη

1 / 3